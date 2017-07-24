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Президент Кыргызстана гарантировал мирную передачу власти после выборов

24 июля 2017, 12:49

Выборы в Кыргызстане назначены на 15 октября.

Президент Кыргызстана гарантировал мирную передачу власти после выборов

Выборы в Кыргызстане назначены на 15 октября.

Алмазбек Атамбаев заявил, что примет любые итоги президентских выборов, намеченных на осень, и гарантировал мирную передачу власти, сообщает РИА Новости.

В понедельник на побережье высокогорного курортного озера Иссык-Куль проходит ежегодная пресс-конференция Атамбаева. На ней присутствуют более 70 журналистов из республиканских и региональных изданий, представители международных СМИ, а также политологи и эксперты. Традиционная летняя пресс-конференция станет своеобразным подведением итогов шестилетнего правления Атамбаева, так как 1 декабря истекает срок его президентских полномочий и на 15 октября назначены очередные президентские выборы. Нынешний глава государства, согласно конституции, уже не сможет принимать в них участия.

"Сегодня я даю последнюю летнюю пресс-конференцию как президент. Через два с половиной месяца, если будет второй тур, то чуть дольше, надеюсь, страна выберет нового президента. Конечно, немного грустно, что я не успел все доделать, но, надеюсь, еще кое-что успею", — заявил Атамбаев.

Он отметил, что примет любые итоги выборов.

"Итоги выборов, какие бы они ни были, надо признавать. И мы гарантируем, что подсчет будет честным. Я гарантирую мирную передачу власти", — сказал президент Кыргызстана.

Между тем президент Кыргызстана отметил, что не может не переживать за итоги выборов.

"Те, кто сегодня идут в президенты, еще недавно заявляли, что в стране есть первый сорт людей и второй сорт. На сердце немного тревожно, потому что народ у нас очень доверчивый, прощает. Но есть вещи, которые политикам прощать нельзя. Никакая однодневная слава не оправдывает раскачку ситуацию в стране", — заявил он.

Атамбаев отметил, что после апреля 2010 года "мы вместе многое сделали, хотелось, чтобы тот, кто будет избран президентом, продолжил путь на полную независимость страны, в том числе финансовую".

"То, что я сейчас ухожу с поста – это хорошее дело, задел на будущее. Нужно менять (президентов — ред.). Теперь у нас реально парламентско-президентская республика. Вы это поймете, когда будет новый президент. Полномочия премьер-министра будет расширены", — сказал он.

В Кыргызстане проходит выдвижение кандидатов для участия в президентских выборах, назначенных на 15 октября. По данным Центризбиркома, официальные заявления о намерении баллотироваться в президенты поступили в ЦИК от более 30 претендентов.

Фото: Knews.kg



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