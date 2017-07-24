Президент Кыргызстана гарантировал мирную передачу власти после выборов

Выборы в Кыргызстане назначены на 15 октября.

В понедельник на побережье высокогорного курортного озера Иссык-Куль проходит ежегодная пресс-конференция Атамбаева. На ней присутствуют более 70 журналистов из республиканских и региональных изданий, представители международных СМИ, а также политологи и эксперты. Традиционная летняя пресс-конференция станет своеобразным подведением итогов шестилетнего правления Атамбаева, так как 1 декабря истекает срок его президентских полномочий и на 15 октября назначены очередные президентские выборы. Нынешний глава государства, согласно конституции, уже не сможет принимать в них участия.





"Сегодня я даю последнюю летнюю пресс-конференцию как президент. Через два с половиной месяца, если будет второй тур, то чуть дольше, надеюсь, страна выберет нового президента. Конечно, немного грустно, что я не успел все доделать, но, надеюсь, еще кое-что успею", — заявил Атамбаев.





Он отметил, что примет любые итоги выборов.





"Итоги выборов, какие бы они ни были, надо признавать. И мы гарантируем, что подсчет будет честным. Я гарантирую мирную передачу власти", — сказал президент Кыргызстана.



