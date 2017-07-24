Энергоэффективные технологии станут краеугольным камнем в развитии устойчивых городов

ХХI век должен стать эпохой прорывных решений в области энергетики, определяющий дальнейшую траекторию развития энергетической отрасли в целом и адаптация энергоэффективных технологий, в том числе для развития устойчивых городов будущего должны стать краеугольным камнем в переходе к зеленой экономики. Об этом сказал вице-министр энергетики РК Гани Садибеков в ходе пятой конференции форума «Энергия Будущего» в рамках Астана ЭКСПО-2017, передает корреспондент BNews.kz.

«Как вы знаете, по прогнозам международных агентств, текущий темп роста мировой экономики посередине этого века увеличит необходимость и потребность выработки электроэнергии, и мы считаем, ХХI век должен стать эпохой прорывных решений в области энергетики, определяющий дальнейшую траекторию развития энергетической отрасли в целом. Мировым сообществом приняты такие Глобальные инициативы устойчивая энергетика для всех до 2030 года, Конференцию ООН по устойчивому развитию, Парижское соглашение. Принятие данных инициатив свидетельствует о том, что в мире у нас есть четкое понимание о необходимости разработки общих подходов для устойчивого развития»,- сказал вице-министр.

При этом, по его словам, применению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии уделяется особое значение.

«Транспорт, адаптация энергоэффективных технологий, в том числе для развития устойчивых городов будущего должны стать краеугольным камнем в переходе к зеленой экономики»,- сказал он.

В этом направлении перед Казахстаном стоит задача - не упустить возможность для обеспечения дальнейшего и полного роста, так как именно результат позволит быть готовым к глобальным вызовам и обеспечит использование всего потенциала ВИЭ.

Казахстан сейчас реализует несколько инициатив - это концепция к переходу «зеленой» экономике, в которой есть 6 основных направлений. Одно из направлений стратегического документа является повышение энергоэффективности, в том числе в строительстве.

Отметим, что основной темой сегодняшнего дня является обсуждение вопросов, связанных с последними технологиями, передовыми практиками и инновациями энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Сегодня эксперты обмениваются мнениями о том, как экологически чистая энергия заложит основу будущих городов. Будут представлены последние видения и разработки в городском планировании для умных городов, которые построены на экологически чистой энергии.

В свою очередь, Глава Представительства ЕС в Республике Казахстан

Траян Христеа подчеркнул, что ЭКСПО-2017 является лучшей площадкой для обсуждения вопросов чистой энергетики.

«Это событие благодаря упорным и гостеприимным усилием принимающей стороны и руководства Казахстана на самом деле на карту будущей энергетики внесли весомый вклад. Сегодняшнее событие будет посвящено синтезу ЭКСПО-2017 и будущей энергетике. Не могло быть более успешного примера устойчивых решений для будущего. Это, конечно, появилось не с чистого листа. Наука и развитие с декабря 2015 года приложили путь для значительных шагов в этом направлении, поддерживая энергетическое и стратегическое между ЕС и Казахстаном. Каждый раз мы используем, чтобы подчеркнуть приверженность ЕС к крепкому партнерству и сотрудничеству между Казахстаном и союзом. Это не просто декларации и документы, а сегодняшние внешние события последуют за собой вызовы целую серию других мер, которые еще больше закрепят наше сотрудничество»,- сказал он.