НАТР запускает новую программу гранатового финансирования

Национальное агентство по техническому развитию приступает к реализации новой программы гранатового финансирования инновационных проектов. Об этом в рамках брифинга сообщил председатель правления АО «НАТР» Марат Омаров, передает корреспондент BNews.kz.

«Мы провели реинжиниринг бизнес-процессов и усовершенствовали условия для выдачи грантов. Если ранее было предусмотрено 9 различных видов грантов, зачастую непривлекательных для бизнеса и не предполагающих выпуск конечной продукции, то сейчас они сгруппированы в 3 вида со значительным увеличением лимитов их финансирования. С этого года заявки впервые будут приниматься не только в бумажном, но и в онлайн-режиме. В рамках нашей новой стратегии мы планируем перейти уже на полную автоматизацию процессов экспертизы, для того, чтобы исключить человеческий фактор и снизить коррупционные риски», - сказал председатель правления АО «НАТР» Марат Омаров.

По новым правилам предоставления грантов на технологическое развитие действующих предприятий сумма гранта составляет до 70% обоснованных затрат по лицензионному договору и (или) до 50% обоснованных затрат на приобретение оборудования, в денежном выражении до 400 млн тенге.

Грант направлен на повышение технологического уровня предприятия посредством трансферта современных/передовых отечественных и зарубежных технологий.

Размер инновационного гранта на технологическое развитие отраслей составляет до 70% обоснованных затрат по лицензионному договору, до 50% обоснованных затрат на приобретение оборудования и до 85% обоснованных затрат на расходы по повышению технологических компетенций, в денежном выражении до 500 млн тенге.

Грант в основном направлен на развитие действующих отраслей посредством трансферта передовых зарубежных технологий, практик, знаний и навыков.

Размер гранта на коммерциализацию технологий составляет до 50% от обоснованных заявленных затрат, в денежном выражении до 200 млн тенге.

Грант направлен на внедрение результатов научной или научно-технической деятельности в собственном производстве.

«Основное внимание будет сфокусировано на поддержке малых и средних предприятий. В коммерциализации технологий заявитель будет должен внедрять технологии собственного производства. Один из критериев - проект должен быть уже в конце своего технологического процесса, то есть - быть уже готовым к применению. У нас снизилась и пропорция грантов: с 80% со финансирования мы перешли уже к формату 50% на 50%. Что касается грантов на технологическое развитие действующих предприятий, то здесь мы ужесточили требования: 3 года коммерческой работы у заявителя, обязательное наличие инженерных кадров, и доходы за 3 года должны перекрывать стоимость всего проекта», - подчеркнул Омаров.

Срок освоения по каждому из видов гранта не должен превышать 36 месяцев.

Всего в период с 2011 по 2016 год было заключено 328 договоров на общую сумму 12,2 млрд тенге, в том числе 66 договоров в 2016 году на сумму 1,9 млрд тенге.