Теперь и в Костанае следователи работают в прозрачных кабинетах
24 июля 2017, 13:02
В Управлении внутренних дел города состоялась презентация нового совместного проекта прокуратуры и полиции.
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов лично убедился в прозрачности данного проекта. Ему продемонстрировали сопровождение приглашенного в качестве свидетеля гражданина до кабинета следователя. Весь маршрут допрашиваемого также ведется под видеонаблюдением, камеры установлены в коридорах здания полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
В качестве первых наблюдателей выступили представители общественности, адвокаты, городские и районные акимы, которым поручено внедрить до конца года новшество у себя на местах.
Каждый кабинет следственного работника оборудован камерой видеонаблюдения, которая в круглосуточном режиме фиксирует все происходящее. Теперь родные задержанных могут видеть, как проводится допрос, «картинка» с видео в автоматизированном режиме передается дежурному прокурору.
Прокурор области привел пример того, как сами жители положительно реагируют на установленные камеры.
Недавно стал свидетелем того, как в полицию на допрос вызвали парня. Сопровождать его вызвалась мать, которая с недоверием относилась к органам внутренних дел. Как только она увидела, как прозрачно проводится допрос была удивлена и покидала стены УВД уже с другим отношением и мнением, - констатировал Марат Кайбжанов.
Главный полицейский городского отдела полиции подполковник Мейрам Базарбаев сообщил, что это новшество введено по инициативе Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел РК. Это их совместный пилотный проект «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан», который поддержали местные исполнительные органы. Таким образом разработчики стремятся обеспечить прозрачность в работе полиции, не допущения пыток и других незаконных способов допроса.
В настоящее время на первом этаже УВД города Костаная расположено два прозрачных кабинета следователя, также установлено 21 камера видеонаблюдения в кабинетах следователей.
Изображение камер в режиме онлайн выносится на широкоформатный экран телевизора расположенный на первом этаже холла здания полиции.
Каждый посетитель, родственник задержанного и непосредственно сотрудник прокуратуры может видеть все действия через монитор, - рассказал Мейрам Базарбаев.
Ко всему видеозапись 24 часа в сутки предотвращает возможные коррупционные проявления. Также с появлением прозрачных кабинетов полицейские и прокуроры ожидают, что срок окончания уголовных дел теперь будет значительно ускорен, уменьшится и количество жалоб.
Прозрачные кабинеты позволят улучшить и ускорить уголовный процесс. Теперь работа полицейских города Костаная соответствует мировым стандартам. Стоит отметить, что два прозрачных кабинетах с недавнего времени действуют и в Южном отделе полиции УВД города Костаная, также два кабинета следователей оснащены камера видеонаблюдения. В скором времени проект будет внедрен в Северном отделе полиции.
Ранее, в Павлодаре и Экибастузе, Аксу были открыты кабинеты следователя, оперуполномоченного и дежурного прокурора с прозрачными дверями. В этих кабинетах ведется аудио и видео фиксация всех действий сотрудников полиции.
Фото пресс-служба ДВД Костанайской области
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