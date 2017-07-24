Казахстанские бойцы вновь показывают превосходные результаты на ринге
24 июля 2017, 13:13
Трансляцию боев вел Первый канал Евразия.
Вчера состоялся турнир M-1 Challenge в городе Таргим, Ингушетия, откуда алматинец Арман Ашимов вернулся с победой. Соперником Армана был дагестанский боец Гаджимурад Алиев - Чемпион Дагестана по панкратиону, чемпион Дагестана по MMA, серебряный призер кубка мира по MMA.
В ходе боя Арман продемонстрировал свой волевой характер, неоднократно убеждая зрителя в умении выходить из сложных ситуаций на ринге. Волевой характер и усердная подготовка к турниру принесли свои плоды. После потрясающей победы, в личном активе, Арман имеет девять побед, два поражения и одну ничью.
Ашимов смог использовать как удушающие, так и ударные приемы. Благодаря которым встреча завершилась во втором раунде – нокаутом Армана.
Поздравляем Армана и всех его болельщиков!
Арман Ашимов является победителем кубка Казахстана по MMA, Чемпионом Казахстана, Евразии и Европы по K-1, настоящей звездой турниров Алаш Прайд – там он выступал 7 раз.
Также отличился и уроженец Караганды Алик Албогачиев, сенсационно победив Филиппа Нарижного в весовой категории до 70,3 кг.
Алик значительно улучшил свою технику в партере, что, бесспорно, сыграло ему на руку. Итог боя показал, что он провел хорошую подготовительную работу перед стартом турнира. Уже в первом раунде Алик заверши бой удушающим приемом. Данная победа стала для него третьей, Алик имеет отличный рекорд – ни одного поражения.
Трансляцию боев вел Первый канал Евразия.
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