В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» утверждены Правила медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации Республики Казахстан.

Настоящие Правила определяют порядок медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации Республики Казахстан и устанавливают требования по медицинскому освидетельствованию, медицинскому осмотру в сфере гражданской авиации, предъявляемые к авиационному персоналу, а также категории лиц, подлежащие обязательному медицинскому освидетельствованию и медицинскому осмотру.

Настоящие Правила распространяются на должностных лиц уполномоченного органа в сфере гражданской авиации и организаций гражданской авиации, медицинских работников, участвующих в медицинском освидетельствовании и осмотре, авиационный персонал, а также категории лиц, подлежащие обязательному медицинскому освидетельствованию и медицинскому осмотру.

Граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, которые поступают в авиационные учебные заведения, проходят медицинское освидетельствование согласно настоящим Правилам.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.