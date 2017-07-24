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Утверждены Правила медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации Республики Казахстан
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 5 июня 2017 года № 324 «Об утверждении Правил медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации Республики Казахстан» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» утверждены Правила медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации Республики Казахстан.
Настоящие Правила определяют порядок медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации Республики Казахстан и устанавливают требования по медицинскому освидетельствованию, медицинскому осмотру в сфере гражданской авиации, предъявляемые к авиационному персоналу, а также категории лиц, подлежащие обязательному медицинскому освидетельствованию и медицинскому осмотру.
Настоящие Правила распространяются на должностных лиц уполномоченного органа в сфере гражданской авиации и организаций гражданской авиации, медицинских работников, участвующих в медицинском освидетельствовании и осмотре, авиационный персонал, а также категории лиц, подлежащие обязательному медицинскому освидетельствованию и медицинскому осмотру.
Граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, которые поступают в авиационные учебные заведения, проходят медицинское освидетельствование согласно настоящим Правилам.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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