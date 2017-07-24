Участниками опроса стали 1966 граждан, проживающих в Астане, Алматы и всех 14 областных центрах Казахстана, 70% женщин и 30% мужчин старше 16 лет.

Казахстанцы от 70 и старше склонны в большей степени доверять правоохранительным органам. Таких "доверяющих" за 70 – около 47,8%. При этом наибольшим респектом у почтенных граждан пользуются органы внутренних дел (33%) и нац.безопасности (31,8%), сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на информацию Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE





Да, а еще именно эта категория граждан как никакая другая довольна работой своего участкового( 33,4%), в то время как 38% в возрасте 50-59 лет и 36% в возрасте 60-69 лет никогда не встречали этого человека на вверенной ему территории. Как оказалось, в большей степени знакомы с участковым лица от 16 до 29 – 20,3% и от 30 до 39 лет – 22,77%. Ну, а не доверяют органам в большей степени те, кому 40-49 лет. 8,9% из них считают людей в погонах слишком коррумпированными и непрофессиональными.





На вопрос «Доверяете ли вы правоохранительным органам ?» - 28% респондентов всех возрастов в совокупности ответили «Да, они работают образцово и в рамках закона». В то время как большинство, а это 55%, выбрали из предложенных вариантов ответа – «Доверяю, но не всегда, они могут ошибаться и сами иногда нарушать закон».





При этом по 7% у ответов - «Не доверяю, они слишком коррумпированы» и «Не доверяю, они слишком коррумпированы и не профессиональны». И лишь 2% не доверяют «органам» исключительно из-за того, что считают их недостаточно профессиональными.





Любопытными оказались ответы на вопрос «Считаете ли вы, что правоохранительные органы в Казахстане на самом деле охраняют ваши права?»





53 % считают, что это происходит «не всегда, возможно, они обеспечивают безопасность в целом, но права человека игнорируют». Радует, что 39% опрошенных полагают, что правоохранительные органы исполняют закон и обеспечивают охрану прав.





Какие же чувства, охватывают казахстанцев при виде людей при исполнении? Безопасность, надежность, взаимное уважение испытывают 59%, тревогу – 18%, безопасность, но не уважение – 19%, и лишь 5% ощущают страх.





Органы прокуратуры и нац.безопасности (по 28%) делят пальму первенства в плане доверия казахстанцев. Органам внутренних дел доверяет граждан на 1% меньше, то есть 27%. Ну, а ни одному из перечисленных правоохранительных органов не доверяют 16%.





14% опрошенных полагают, что в случае нарушения прав на объективность и поддержку со стороны органов рассчитывать не стоит, поскольку представителей таковых нужно мотивировать взятками. При этом у 46% сограждан нет причин сомневаться в профессионализме людей в погонах. 30% сомневаются, полагая, что права не являются для представителей правоохранительной системы приоритетом. Ну и 11%, вообще, ни на что не рассчитывают, думая, что обозначенная система не обеспечивает справедливости.





Ну, и «кусочком тортика» стал анализ ответов на вопрос «Довольны ли вы работой своего участкового?» 32% опрошенных в глаза его не видели, то есть никогда не встречали на участке, 18% все же знакомы и встречали служивого, но об эффективности его работы судить не могут. 27% дорогих нашему сердцу казахстанцев ответили своему участковому и всему миру «Да», «Нет» - лишь каких-то 5% (это те, кто, однозначно, его деятельностью не доволен). Ну и 10% благоразумно «затруднились ответить», еще более благоразумно не смогли оценить качество его работы – 7%. Да, и это счастливое число 7 (то бишь процентов) встречается в нашем опросе 3 раза.



