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В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста

24 июля 2017, 13:43

На месте происшествия работают полицейские и сотрудники скорой помощи.

Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) погиб, выпав из окна 17-го этажа здания Министерства юстиции РФ в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу ФСИН.

"Сегодня в результате падения с 17-го этажа здания Минюста России трагически погиб гражданский сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний", - отметили в ведомстве.

Трагедия произошла в понедельник рано утром. На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники скорой помощи и полиции.

"Прибывшие на место врачи констатировали смерть. В настоящее время обстоятельства случившегося уточняются", - сообщили в пресс-службе ФСИН.

Для проверки обстоятельств случившегося выехал следователь СК, сказали в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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