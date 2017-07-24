В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста
24 июля 2017, 13:43
На месте происшествия работают полицейские и сотрудники скорой помощи.
Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) погиб, выпав из окна 17-го этажа здания Министерства юстиции РФ в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу ФСИН.
"Сегодня в результате падения с 17-го этажа здания Минюста России трагически погиб гражданский сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний", - отметили в ведомстве.
Трагедия произошла в понедельник рано утром. На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники скорой помощи и полиции.
"Прибывшие на место врачи констатировали смерть. В настоящее время обстоятельства случившегося уточняются", - сообщили в пресс-службе ФСИН.
Для проверки обстоятельств случившегося выехал следователь СК, сказали в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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