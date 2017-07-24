Названы основные причины ДТП в Казахстане

По официальным данным за первый квартал 2017 на дорогах Казахстана произошло более 3 тысяч ДТП, в которых погибло 295 человек и ранено более 4 тысяч.

Основной причиной ДТП в Казахстане является несоблюдение правил дорожного движения – 72% от общего числа ДТП. К этой категории относятся – нарушение скорости движения - 28%, выезд на полосу встречного движения – 6%, причем к этой категории относятся дорожные инциденты с тяжелыми последствиями и пострадавшими , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на результаты опроса ИАЦ СК «Kompetenz».





Согласно официальным данным в 2016 году по причине превышения скорости на дорогах страны произошло 5 646 ДТП, при проезде пешеходных переходов - 2 075, при выезде на полосу встречного движения – 927. Кроме того, страховая компания за 6 месяцев 2017 по причине гибели в результате ДТП выплатила 31 766 000 тенге.





Исходя из полученных при анализе данных и учитывая основные причины ДТП, специалисты хотели бы дать всем водителям легковых автомобилям некоторые рекомендации, которые помогут избежать неприятностей на дорогах:





· всегда притормаживайте перед остановившимся общественным транспортом, переходным переходом, снижайте скорость перед учебными заведениями и в жилах зонах;





· не газуйте на «зеленый», помните о любителях «проскочить» на бешеной скорости. Трогайтесь осторожно и осмотрительно. Ведь в случае столкновения больше пострадаете именно вы – удар придется вам в бок, а это может быть смертельно опасно;





· соблюдайте дистанцию, расстояние до движущегося автомобиля в хороших дорожных условиях должно быть равным 2-м секундам, в плохих – пять и более. В данном случае, расстояние выражается в метрах, которые проходит автомобиль за две или пять секунд;





· всегда отмечайте остановившийся на соседней полосе автомобиль. Возможно, он пропускает пешехода, которого вы пока не видите;





· если вас сзади начинает «прижимать» другой автомобиль – примите вправо и снизьте скорость – дайте возможность обгона;





· снижайте скорость на мокрой дороге и во время гололеда;





· в потоке старайтесь следить не только за впереди идущей машиной, но и за три-четыре автомобиля до нее. Это поможет прогнозировать маневры.





· не отвлекайтесь во время управления автомобилем, в том числе на разговоры по мобильнику. Специалисты компании отмечают, что согласно данным западных страховых компаний водители, использующие мобильные телефоны во время движения, подвергаются риску аварии в 4 раза больше тех, кто их не использует. А раннее проведенное исследование, показало что, более трети или 36% водителей Алматы признались, что иногда пользуются мобильными телефонами, не применяя устройство Hands-Free. А каждый пятый водитель южной столицы в возрасте от 18 до 24 лет хотя бы однажды поделился селфи за рулем автомобиля во время движения со своими друзьями. Согласно данным специалистов съемка селфи за рулем отвлекает водителя на 14 секунд, а проверка информации в социальных сетях может отвлечь его на 20 секунд – время, за которое автомобиль, двигающийся со скоростью 60 км/ч, проезжает расстояние, равное длине двух футбольных полей и может стоить кому-то жизни.





Напомним, что по официальным данным за первый квартал 2017 на дорогах Казахстана произошло более 3 тысяч ДТП, в которых погибло 295 человек и ранено более 4 тысяч. По данным МВД, в 2016 году было зарегистрировано более 17 000 аварий, при которых погибли 2 390 человек, пострадали более 23 000 человек. Причем согласно анализа ИАЦ СК «Kompetenz» в возрасте от 21 до 29 лет в ДТП были ранены 6 072 человек, погибли 512 человек, в возрасте от 30 до 39 лет ранены 4 246, погибли 487.