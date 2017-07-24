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Сланцевые компании США готовы к диалогу с ОПЕК

24 июля 2017, 13:59

Генеральный секретарь ОПЕК отметил, что ждет встречи с производителями сланцевой нефти из США в четвертом квартале 2017 года.

Диалог стран ОПЕК с американскими производителями сланцевой нефти, который был начат в прошлом году, будет продолжен. Об этом заявил генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо в интервью телеканалу РБК.

«В прошлом году мы впервые в истории ОПЕК начали​​​​ диалог с производителям в США. И должен сказать, что я был удивлен теплотой, с которой они приняли эту нашу инициативу. Дошло до того, что они призвали нас продолжить этот диалог», — заявил он.

Говоря о перспективах сотрудничества, Баркиндо отметил, что нефтяной картель в четвертом квартале 2017 года намерен продолжить диалог со сланцевыми производителями, а также расширить сотрудничество с теми компаниями из США, которые еще не выходили на контакт с ОПЕК.

Баркиндо отметил, что нельзя не замечать дополнительные объемы сланцевой нефти, которые они выбросили на рынок в первом полугодии 2017-го и еще внесут до конца года.

«Представитель Саудовской Аравии уже назвал их «слоном в комнате», — подчеркнул глава ОПЕК.

Фото: day-by-day.info

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