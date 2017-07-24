С 25 июля 2017 года рекомендовано применять электронный вид таможенного приходного ордера

Коллегией Евразийской экономической комиссии рекомендовано государствам - членам Евразийского экономического союза при электронном взаимодействии между государственными органами государств - членов Евразийского экономического союза, уполномоченными в сфере таможенного дела, хозяйствующими субъектами и физическими лицами применять электронный вид таможенного приходного ордера.

Описание формата и структуры электронного вида таможенного приходного ордера разработано в соответствии с пунктом 11 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и Порядком заполнения и применения таможенного приходного ордера, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 288, определяет требования к формату и структуре электронного вида таможенного приходного ордера и правила заполнения и (или) контроля заполнения отдельных реквизитов структуры.

Рекомендовано членам Евразийского экономического союза по истечении 90 календарных дней с даты опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.