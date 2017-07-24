Костонайцев напугали выстрелы возле сауны
24 июля 2017, 14:07
Причиной стрельбы послужил конфликт между сотрудниками охранной службы "Кузет" и клиентами сауны.
Полицейские проводят расследование по факту стрельбы в сауне в Костанае, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.
Утром понедельника, ориентировочно в девять часов, в Костанае дважды прозвучали выстрелы. Причиной стрельбы послужил конфликт между сотрудниками охранной службы "Кузет" и клиентами сауны "Relax", расположенной в районе костанайского железнодорожного вокзала.
Как сообщила пресс-секретарь ДВД Костанайской области Ирина Беженарь, по предварительным данным, четверо молодых людей в возрасте 25-35 лет устроили скандал в сауне. Судя по всему, они хотели там отдохнуть, но, получив отказ, вступили в конфликт с администратором.
На место был вызван наряд охранной фирмы. Требованиям охранников покинуть помещение группа хулиганов не подчинилась. Один из них ударил "кузетовца". Сотрудник охранной фирмы упал и остальные трое хулиганов набросились на него.
Напарник пострадавшего сделал один выстрел в воздух, а затем еще один ориентировочно в направлении нападавших. Однако от выстрелов никто не пострадал, подчеркивают в пресс-службе ДВД.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство, совершенное преступной группой".
Источник Sputnik Казахстан
Фото с сайта express-k.kz
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