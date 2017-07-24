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Названа опасность долгого вождения

24 июля 2017, 14:14

Ежедневное вождение автомобиля более двух часов снижает коэффициент интеллекта.

Ежедневное вождение автомобиля более двух часов или просмотр телевизора дольше трех часов снижают коэффициент интеллекта — IQ (intelligence quotient), сообщает Lenta.ru.

Причину того, что продолжительное вождение и просмотр телевизора негативно сказываются на IQ, ученые видят в низкой активности головного мозга в это время. К подобным выводам авторы исследования пришли, проанализировав за пять лет образ жизни более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет.

Работа специалистов посвящена изучению связи между малоподвижным уровнем жизни и изменением коэффициента интеллекта. Для поддержания IQ эксперты рекомендуют большее внимание уделять физической активности, а также интеллектуальным занятиям, например, шахматам или компьютерным играм.

Ранее ученые из Эдинбургского университета пришли к выводу, что более высокий уровень интеллекта в детском возрасте связан с меньшим риском наступления смерти от инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и рака, вызванного курением.

Фото: соцсети

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