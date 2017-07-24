Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Дагестане похитили министра

24 июля 2017, 14:21

Он был похищен с целью выкупа.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана был похищен с целью выкупа, но в ходе спецоперации освобожден, двое похитителей задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Чиновник был похищен вооруженными людьми 20 июля в Махачкале с целью получения крупного выкупа.

"На следующий день во время передачи части требуемой суммы в размере 30 млн рублей мужчины были задержаны, министр освобожден", - сообщили в СК.

Операцию по освобождению чиновника проводили сотрудники первой оперативно-разыскной части ГУ МВД России по СКФО, УФСБ по Республике Дагестан и сотрудники Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике.

В отношении задержанных - двух жителей Махачкалы - возбуждено уголовное дело о похищении человека, вымогательстве в особо крупном размере и незаконном обороте оружия.

"Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в СК.

В ведомстве не назвали имени чиновника. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан с июля 2015 года возглавляет 58-летний Ибрагим Казибеков.

Фото: © Правительство Дагестана

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...