В Дагестане похитили министра
24 июля 2017, 14:21
Он был похищен с целью выкупа.
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана был похищен с целью выкупа, но в ходе спецоперации освобожден, двое похитителей задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Чиновник был похищен вооруженными людьми 20 июля в Махачкале с целью получения крупного выкупа.
"На следующий день во время передачи части требуемой суммы в размере 30 млн рублей мужчины были задержаны, министр освобожден", - сообщили в СК.
Операцию по освобождению чиновника проводили сотрудники первой оперативно-разыскной части ГУ МВД России по СКФО, УФСБ по Республике Дагестан и сотрудники Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике.
В отношении задержанных - двух жителей Махачкалы - возбуждено уголовное дело о похищении человека, вымогательстве в особо крупном размере и незаконном обороте оружия.
"Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в СК.
В ведомстве не назвали имени чиновника. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан с июля 2015 года возглавляет 58-летний Ибрагим Казибеков.
Фото: © Правительство Дагестана
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