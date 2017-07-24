В Дагестане похитили министра

Он был похищен с целью выкупа.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана был похищен с целью выкупа, но в ходе спецоперации освобожден, двое похитителей задержаны , сообщает , сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.





Чиновник был похищен вооруженными людьми 20 июля в Махачкале с целью получения крупного выкупа.





"На следующий день во время передачи части требуемой суммы в размере 30 млн рублей мужчины были задержаны, министр освобожден", - сообщили в СК.





Операцию по освобождению чиновника проводили сотрудники первой оперативно-разыскной части ГУ МВД России по СКФО, УФСБ по Республике Дагестан и сотрудники Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике.





В отношении задержанных - двух жителей Махачкалы - возбуждено уголовное дело о похищении человека, вымогательстве в особо крупном размере и незаконном обороте оружия.





"Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в СК.





В ведомстве не назвали имени чиновника. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан с июля 2015 года возглавляет 58-летний Ибрагим Казибеков.



