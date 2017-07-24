ДГД по г. Алматы просит сообщать любую информацию о деятельности «финансовых пирамид»

Службой экономических расследований ДГД по г. Алматы на постоянной основе проводится работа по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с деятельностью «финансовых пирамид».

Мошеннические схемы, способствуют выводу из страны значительных объемов капитала. Пользуясь низкой финансовой грамотностью местного населения некоторые компании ведут активную работу по вовлечению населения Казахстана в созданные ими «финансовые пирамиды».

Принадлежащие данным организациям рекламные кампании привлекают денежные средства граждан, предлагая инвестировать в различные иностранные компании, инновационные и малознакомые населению IT-продукты, такие как электронные деньги (криптовалюта).

Например, зарубежные компании основным видом своей деятельности заявляют инвестирование на финансовом рынке Евросоюза с доходностью более 300-500% за 7-9 месяцев.

Менеджеры компании при рекламировании зачастую поясняют, что головной офис находится за рубежом и занимается, например продажей нефтью или золотом. Однако, никаких подтверждающих документов о вложении денежных средств на приобретение ценных бумаг или специальной валюты такие вкладчики не получают.

Часть денежных средств идет на покрытие выплат вновь прибывшим вкладчикам, привлекаемым путем проведения агрессивной рекламы и различных PR акций, вводя в заблуждение и пользуясь доверием населения, а также используя доверенных лиц.

Напомним, в 2016 году СЭР ДГД по г. Алматы пресечена деятельность преступной группы из числа граждан Российской Федерации, организовавших финансовую пирамиду в Астане, Алматы и областных центрах Казахстана. В 2014-15 гг. преступная группа (ОПГ) обещала клиентам погасить кредитную задолженность в банках второго уровня. При этом заемщику предлагалось передать в ТОО «ФинСтатус» от 30% до 80% средств из полученного кредита. За счет массового привлечения людей была организована финансовая пирамида, кредитная задолженность одного лица погашалась за счет денежных вливаний от других заемщиков. Всего мошенники из ОПГ привлекли кредитные средства 700 клиентов различных банков на сумму полмиллиарда тенге. Финансы переводились на именные счета членов преступной группы и обналичивались.

ДГД по г. Алматы призывает граждан проявлять бдительность и воздержаться, от сомнительных инвестиций в компании, обещающие сверхприбыль в максимально короткие сроки. В случае наличия информации о деятельности «финансовых пирамид» просьба сообщать по телефону дежурной части СЭР ДГД по г. Алматы 279-35-40.