В Алматинской области проходит выставка, посвященная детям Кызылагашской трагедии

Со дня трагедии в Кызылагаше прошло уже 7 лет.

Автор экспозиции, журналист и редактор печатного издания Сандугаш Дуйсенова приглашает ненадолго забыть о работе и взглянуть на детские фотографии. О том, как удалось сохранить такие фотографии, она рассказала на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматинской области.





Находить красивое в обычном - основная особенность работы фотографа. Фотовыставка «Галерея детства» - это фотографии Кызылагашских детей, которых удалось спасти от наводнения в 2010 году. Любительские и повседневные – сегодня эти снимки бесценны, а мольберты, как страницы большого альбома, на которых особое место занимают детские фотографии.





К слову, со дня трагедии в Кызылагаше прошло уже 7 лет. Однако, как говорит фотограф, эту дату мы не должны забывать. Поэтому из собранных ею фотографий она организовала выставку. В будущем, отметила она, на 10-летие ликвидации трагедии, планирует провести фотовыставку с этими детьми, и рассказать об их судьбе в настоящее время.





Всего представлено около 15 впечатляющих снимков. Экспозицию автор считает уникальной, поскольку большинство фото с того времени были утеряны. Целеустремленная леди уже более 20 лет работает в сфере журналистики, однако фотографией профессионально не занималась.





- Взять в руки фотоаппарат заставила жизнь. Наступило время цифровой фотографии, и все чаще на заданиях не хватало фотокорреспондентов. Я сама очень люблю фотографировать детей, живую природу и животных. Именно они наиболее естественно получаются на снимках. А в один прекрасный день подумала: «Почему бы не собирать свои фото?» Сейчас в моем фотоархиве насчитывается более двух тысяч разнообразных фотографий, для меня как для пишущего журналиста - это достижение. Профессиональным фотографом себя не считаю, с удовольствием учусь, как у признанных мастеров, так и у талантливых молодых фотографов. Это моя первая фотовыставка. В дальнейшем она сможет украсить детский уголок любого центра, - говорит Сандугаш Елубаевна.









Фото: Региональная служба коммуникаций Алматинской области