Производство автомобилей в Казахстане за год выросло более чем в 5 раз

Производство автомобилей в Казахстане за год выросло более чем в 5 разВ этом году в Казахстане было произведено почти 8 тысяч легковых автомобилей, сообщает сообщает finprom.kz





Автопроизводители возвращаются к росту после двух лет падения. В январе-июне текущего года 8 активных предприятий, производящих автотранспортные средства, трейлеры и полуприцепы, увеличили выпуск своей продукции на 20,1% по сравнению с уровнем годом ранее.





Стоимость выпущенной в текущем году продукции автопрома оценивается в 64,5 миллиардов тенге - это почти в 3 раза больше суммы за январь-июнь 2016 года.





Напомним, что сектор сокращал производство на протяжении 2015-2016 годов: сначала в январе-июне 2015 года выпуск упал на 45,8% по сравнению с объемом за аналогичный период предыдущего года, затем в 2016 году производство уменьшилось еще на 58,8%.













Всего в этом году казахстанские предприятия произвели порядка 7,8 тысячи легковых автомобилей - или в 5,3 раза больше, чем было сделано за январь-июнь прошлого года.





Количество автомобилей для перевозки 10 и более человек казахстанского производства за год выросло в 4,4 раза и составило 313 штук. Однако, при этом сократился выпуск грузовых автомашин - на 32,1%, до 487 единиц в этом году.





Отечественные автопроизводители наращивают выпуск на фоне стабилизации ситуации в экономике, когда можно рассчитывать на возобновление роста покупательского спроса. С другой стороны, активную поддержку отрасли оказывает Программа льготного автокредитования.





По данным Банка развития Казахстана, по состоянию на 13 июля 2017 года банк согласовал 9 255 заявок на сумму 35,4 миллиарда тенге на получение займа в рамках Программы. Из этой суммы 6 банками-агентами выдано 9 023 кредитов на общую сумму 34,5 миллиарда тенге.













Восстановление активной деятельности в казахстанском автопроме оказывает давление на импорт иностранных легковых автомобилей в республику. За январь-май текущего года в Казахстан было ввезено всего 9,3 тысячи единиц такого транспорта, или на 1,6% меньше объема за аналогичный период 2016 года.





Отметим, что в прошлом году (январь-май) под влиянием резкого ослабления нацвалюты объемы поставок иномарок в Казахстан резко обвалились. Количество ввезенных автомобилей уменьшилось в 3,8 раза, сумма импорта сократилась в 3,1 раза.











