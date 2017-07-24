В Китае предлагают награду за расшифровку древних иероглифов

В настоящее время ученым удалось установить значения примерно 5 000 таких иероглифов, однако примерно 3 000 остаются нерасшифрованными.

Музей национальной письменности в китайском городе Аньян предлагает премию в 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов) за расшифровку значений иероглифов, высеченных на древних гадальных костях возрастом примерно 3 тысячи лет , сообщают , сообщают Vesti.ru





Надписи, которые обычно вырезались предсказателями на черепашьих панцирях и бычьих лопатках, представляют собой древнейшие примеры китайской письменности, сообщает South China Morning Post.





В настоящее время ученым удалось установить значения примерно 5 000 таких иероглифов, однако примерно 3 000 остаются нерасшифрованными. Музей надеется, что их смысл удастся определить при помощи материальных стимулов и современных технологий.





Помимо 100 тысяч юаней за каждый новый иероглиф, планируется платить по 50 тысяч (около 7,5 тысяч долларов) за точное значение каждого иероглифа, смысл которого является спорным.





По мнению исследователей, большинство неизвестных по смыслу иероглифов означают имена людей или мест, которые впоследствии были изменены, и первоначальное значение их утеряно.





Рядом с городом Аньян находилась столица одной из самых ранних китайских династий – Шан. Именно здесь был обнаружен самый большой запас древних гадательных костей. К настоящему моменту археологами найдено в общей сложности примерно 200 тысяч таких табличек, надписи на которых несут большой объем информации о жизни древних жителей Китая – от ситуации с погодой до сбора налогов.



