Соблюдение справедливости и законности гарантирует обеспечение правопорядка в стране

Д. Тумабеков, судья Верховного Суда РК

При обращении граждан в суд за защитой и восстановлением их нарушенных прав осуществляется в процессе рассмотрения и разрешения дела в определенной процессуальной форме, регламентированной в Гражданском процессуальном кодексе. Право гражданина на судебную защиту не ограничивается лишь законодательным закреплением предоставления ему возможности обратиться в суд за защитой нарушенного права.

По смыслу и содержанию статьи 6 ГПК, суд при рассмотрении и разрешении гражданских дел обязан разрешить спор исходя из критериев законности, справедливости и разумности.

Верховным Судом и Генеральной прокуратурой был разработан совместный проект «Справедливость - главный критерий правовой защиты». По итогам обсуждения данного проекта, прошедшего 8 сентября 2016 года в Верховном Суде, участники круглого стола, отмечая целесообразность его проведения, констатируя, что основы каждого государства строятся на справедливости закона и справедливости суда, наряду с другими рекомендациями, предложили устранить противоречия между законностью и справедливостью посредством совершенствования действующего законодательства.

Справедливость - это есть фундаментальный критерий правового порядка, который означает соответствие правопорядка представлениям общества и одобряемое им с общественной точки зрения.

В свою очередь правопорядок - это есть качественное выражение законности.

Таким образом, основными признаками правопорядка являются его регламентация правовыми нормами и урегулированность на их основе общественных отношений, гарантированное государством. К главным общеправовым и общесоциальным критериям правопорядка относятся законность, конституционность, целостность, нормативность, гарантированность и справедливость.

Справедливость и законность, являются единой составной частью, которая образует целостность такого понятия как правопорядок. В свою очередь, правопорядок основан на строгом и полном соблюдении законов всеми гражданами, юридическими лицами, должностными лицами, в том числе судами и судьями.

Отсюда вывод, соблюдение справедливости и законности гарантирует обеспечение правопорядка в стране. Поэтому необходимо добиваться законного и справедливого рассмотрения дела.

Появление мнения: незаконное, но справедливое решения в этих условиях, представляется, на мой взгляд, результатом недостатка правового регулирования соответствующих правоотношений между различными субъектами права.

Между тем, действующий гражданский процессуальный кодекс РК предусматривает возможность устранения этих недостатков.

Так, согласно части 1 статьи 6 ГПК, суд при рассмотрении и разрешении гражданских дел обязан точно соблюдать требования Конституции Республики Казахстан, конституционных законов Республики Казахстан, настоящего Кодекса, других нормативных правовых актов, подлежащих применению международных договоров Республики Казахстан.

При этом по правилам части 2 названной нормы Кодекса, суды не вправе применять закон и иные нормативные акты, ущемляющие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. Если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Совет Республики Казахстан с представлением о признании этого акта неконституционным.

Другой причиной можно назвать неправильное толкование и применение существующего законодательства судами при отправлении правосудия, что вызывает противоречивость в судебной практике и как следствие незаконное и несправедливое решение суда.

Однако и эти причины вполне устранимы путем принятия Верховным судом нормативных постановлений, посредством которых, в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона РК «О правовых актах» разъясняется правильное толкование и применение отдельных норм соответствующего закона и других нормативных правовых актов.

В этом направлении Верховным Судом РК, проводится систематическая и постоянная работа по формированию судебной практики по единообразному толкованию и применению отдельных норм закона.

Так, например, в судах республики наметилась тенденция увеличения количества гражданских дел по спорам, возникающим между участниками различных правовых сделок.

Анализ и обобщение дел данной категории показал, что существующая неопределенность в законе, толкование отдельных норм приобрели противоречивый характер, а в отдельных случаях появилась некоторая субъективность в подходе толкования закона. Во многом сложившаяся ситуация объяснялась тем, что физические и юридические лица в силу своей юридической неграмотности, отсутствия качественной юридической помощи, либо желания скрыть реальные отношения, порой заключали сделки, несоответствующие тем, которые они имели в виду.

К примеру, широкое распространение получило, замена договора купли-продажи выдачей доверенности, договора займа и следующего за ним договора залога - оформлением договора дарения или купли-продажи, завещание - договором дарения и тому подобное.

Оценивая с точки зрения закона заключение подобных сделок, суды зачастую исходили из принципа соблюдения добровольности волеизлияния сторон при заключении сделок и свободы заключения договора. В результате неправильного толкования норм статьи 157 ГК, суды ошибочно полагали, что сделка может быть установлена недействительной только судом и только по требованию заинтересованной стороны. И как результат при отсутствии требования о признании незаконной сделки недействительной, суды исходили из условий незаконной сделки и выносили решение, которое не отвечало критериям справедливости, при внешнем соблюдении законности.

Принятое Верховным Судом нормативное постановление № 6 от 7 июля 2016 года, «О некоторых вопросах недействительности сделок и применения судами последствий их недействительности», устранила все имеющиеся проблемные вопросы.

Поскольку нормативное постановление Верховного Суда, в силу статьи 4 Конституции РК, имеет силу действующего права, суды получили нормативное обоснование при даче правовой оценки определенным обстоятельствам и нормам закона, вызывавшим затруднения в правоприменительной практике. Кроме того, нормативное постановление позволило судам занять активную позицию, в условиях равноправия и состязательности сторон, при разрешении вопросов процессуального характера и применения норм материального права.

В отдельных случаях подобные вопросы уже отрегулированы новым ГПК, разработанный как вы знаете Верховным Судом.

Так, по правилам части 5 статьи 451 ГПК, в случае если судом принято правильное решение, но допущены нарушения, предусмотренные частями первой и второй статьи 427 настоящего Кодекса, а именно: неправильно определен круг обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильно применен или истолкован закон и т.д., суд оставляя решение без изменения в постановлении указываются мотивы, а также нормы материального и процессуального права, в соответствии с которыми судебные акты оставляются без изменения.

Важно отметить, что новый ГПК предусматривает норму, которая позволяет Председателю Верховного Суда по своей инициативе или по ходатайству заинтересованных лиц вносить представление, а Генеральный Прокурор приносить протест на вступившие в законную силу судебные акты, что является одним из дополнительных механизмом по принятию законного и справедливого решения по делу.

На практике имеют место случаи, когда Банки не предъявляют своевременно требования в суд о взыскании с заемщика задолженности по основному долгу и вознаграждению. И как следствие умышленно увеличивают суммы неустойки (пени), подлежащие взысканию, что свою очередь приводит к увеличению суммы общей задолженности и к обращению взыскания на залоговое имущество, стоимость которого несоразмерно полученному займу.

Длительное не обращение в суд и непринятие необходимых мер по урегулированию ситуации, стало возможным в результате не распространения на Банки срока исковой давности (статья 37 Закона «О Банках и банковской деятельности»).

Таким образом, в ущерб принципа справедливости фактически на законных основаниях банки-кредиторы имели возможность приобрести право на залоговое имущество заемщика или залогодателя.

Учитывая изложенное, по предложению председателя Верховного Суда Мами К.А., депутатами Мажилиса было с инициировано изменение статьи 37 Закона о Банках, согласно которым предусмотрены сроки исковой давности по требованиям банковских организаций.

В настоящее время данные изменения приняты на Пленарном заседании Мажилиса парламента в редакции предложенной Верховным Судом Республики Казахстан.

Кроме того, разработанный, и принятый 25 декабря 2016 года нормативное постановление Верховного Суда № 7 «О разрешении споров вытекающих из договоров банковского займа», позволит снять многие накопившиеся проблемные вопросы по делам о досрочном взыскании Банками, предмета займа и обращения взыскания на залоговое имущество.

Обсуждаемая сегодня тема, крайне важна и своевременна. Назрела необходимость скорейшего разрешения проблемы законности и обоснованности, а по существу законности и справедливости принятого судом решения.

Учитывая изложенное, предложение о возможности предоставления права суду выносить решение исходя из критериев справедливости и разумности, даже если оно формально противоречит закону, заслуживает внимания и детального изучения. Начинать надо, прежде всего с повышения активной позиции суда, путем нормативного закрепления права суда выйти за рамки процедурных формальностей. К слову сказать, такое правовое регулирование частично имеется в действующем ГПК.

Так, часть 4, 5 статьи 6 ГПК, содержит правила, согласно которым, в случае отсутствия норм права, регулирующие спорное правоотношение, суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор исходя из общих начал и смысла законодательства. Кроме того, указанные нормы прямо предусматривают обязанность суда, в случае если закон относит разрешение соответствующих вопросов судом, разрешать эти вопросы исходя из критериев справедливости и разумности. В этой связи необходимо обратить внимание, что по смыслу и содержанию пунктов 3,4 статьи 8 ГК, кроме принадлежащих прав по закону соответствующему субъекту правоотношения, существуют нравственные принципы общества, а также правила деловой этики, которые стороны по договору обязаны соблюдать в силу общих норм поведения в обществе. Сторона не может злоупотреблять правом, которое влечет причинение вреда другому участнику договора и в силу требований пункта 5 статьи 8 ГК, суд может отказать в удовлетворении требования лица исходя из принципа справедливости, при условии что ни одна из сторон не несет риска имущественных потерь.

Эти нормы закона, на мой взгляд, нуждаются в дальнейшем совершенствовании и создании в конечном итоге качественной правовой базы, которая позволит реализовать предлагаемые концептуальные идеи.