Верховный суд встает на сторону долларовых заемщиков

Данные по этим вопросам озвучил на расширенном заседании судей Верховного суда рассказал председатель судебной коллегии по гражданским делам Елис Абдыкадыров, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Тема исчисления и перерасчетов долгов заемщиком особенно актуальной стала после перехода к плавающему курсу тенге. Тогда казахстанцы выплачивающие валютные займы оказались должны банкам в два раза больше.





Стоит отметить, что эту тему на заседании поднял председатель Верховного Суда Кайрат Мами.





«После перехода к так называемому свободно плавающему курсу тенге, многие заемщики у нас оказались неспособными (платить по счетам – от авт.) и были вовлечены в судебные тяжбы. В связи с этим у нас в судах появилось много таких дел. Как складывается судебная практика по этому вопросу?» - спросил он у Абдыкадырова.





«Да, такая проблема существовала, в 2011 году условия привязки к доллару были исключены из закона, но обратной силы этому нормативному акту придано не было. В частности, у нас в судебной практике возник такой спор между жителем города Астаны, который в 2004 году получил кредит с привязкой к доллару, добросовестно выполнял свои обязанности, но после того, как курс доллара пошел в свободное плавание, у него остаток долга с 5 млн. тенге вырос до 11 млн. тенге», - рассказал судья.





«В связи с этим Верховным судом совместно с судом города Астаны были проведены консультации, изучена судебная практика, и в последствии с местными судами было принято решение об удовлетворении заявления этого гражданина с применением 375 ГПК, то есть в связи с изданием государственным органом нормативного акта. Это позволило прекратить в указанной части обязательства данного заемщика».





Он также отметил, что этот вопрос неоднократно обсуждался судьями с Национальным банком и банками второго уровня.





Практически все банки в настоящее время изменяют эти условия договора в пользу заемщика, что в свою очередь также защищает права и финансовых институтов, поскольку позволяет реально получать от заемщиков деньги».





- Такая практика Верховного суда доведена до местных судов? - поинтересовался Мами.





- Да. Написано письмо, сделан анализ судебной практики и все направлено в местные суды и в том числе БВУ, - ответил Абдыкадыров.





Татьяна Ковалева