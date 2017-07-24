Верховный суд встает на сторону долларовых заемщиков
24 июля 2017, 15:00
Проведен анализ судебной практики по спорам, возникающим между долларовыми заемщиками и банками второго уровня.
Данные по этим вопросам озвучил на расширенном заседании судей Верховного суда рассказал председатель судебной коллегии по гражданским делам Елис Абдыкадыров, передает корреспондент Zakon.kz.
Тема исчисления и перерасчетов долгов заемщиком особенно актуальной стала после перехода к плавающему курсу тенге. Тогда казахстанцы выплачивающие валютные займы оказались должны банкам в два раза больше.
Стоит отметить, что эту тему на заседании поднял председатель Верховного Суда Кайрат Мами.
«После перехода к так называемому свободно плавающему курсу тенге, многие заемщики у нас оказались неспособными (платить по счетам – от авт.) и были вовлечены в судебные тяжбы. В связи с этим у нас в судах появилось много таких дел. Как складывается судебная практика по этому вопросу?» - спросил он у Абдыкадырова.
«Да, такая проблема существовала, в 2011 году условия привязки к доллару были исключены из закона, но обратной силы этому нормативному акту придано не было. В частности, у нас в судебной практике возник такой спор между жителем города Астаны, который в 2004 году получил кредит с привязкой к доллару, добросовестно выполнял свои обязанности, но после того, как курс доллара пошел в свободное плавание, у него остаток долга с 5 млн. тенге вырос до 11 млн. тенге», - рассказал судья.
«В связи с этим Верховным судом совместно с судом города Астаны были проведены консультации, изучена судебная практика, и в последствии с местными судами было принято решение об удовлетворении заявления этого гражданина с применением 375 ГПК, то есть в связи с изданием государственным органом нормативного акта. Это позволило прекратить в указанной части обязательства данного заемщика».
Он также отметил, что этот вопрос неоднократно обсуждался судьями с Национальным банком и банками второго уровня.
Практически все банки в настоящее время изменяют эти условия договора в пользу заемщика, что в свою очередь также защищает права и финансовых институтов, поскольку позволяет реально получать от заемщиков деньги».
- Такая практика Верховного суда доведена до местных судов? - поинтересовался Мами.
- Да. Написано письмо, сделан анализ судебной практики и все направлено в местные суды и в том числе БВУ, - ответил Абдыкадыров.
Татьяна Ковалева
Фото с сайта kapital.kz
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