В РК утвердили правила медосвидетельствования и осмотра в гражданской авиации

Правила распространяются на должностных лиц уполномоченного органа в сфере гражданской авиации и организаций гражданской авиации.

Министр по инвестициям и развитию РК своим приказом от 5 июня 2017 года утвердил Правил медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.





Настоящие Правила определяют порядок медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации Республики Казахстан и устанавливают требования по медицинскому освидетельствованию, медицинскому осмотру в сфере гражданской авиации, предъявляемые к авиационному персоналу, а также категории лиц, подлежащие обязательному медицинскому освидетельствованию и медицинскому осмотру.





Правила распространяются на должностных лиц уполномоченного органа в сфере гражданской авиации и организаций гражданской авиации, медицинских работников, участвующих в медицинском освидетельствовании и осмотре, авиационный персонал, а также категории лиц, подлежащие обязательному медицинскому освидетельствованию и медицинскому осмотру.





Как отмечается в приказе, задачами медицинского освидетельствования являются определение годности по состоянию здоровья к работе или обучению в сфере гражданской авиации; выявление и профилактика ранних форм заболеваний, факторов риска и функциональных отклонений в состоянии здоровья.





Медицинскому освидетельствованию подлежат следующие категории лиц:





- лица, поступающие на учебу и обучающиеся на пилота;

- пилоты;

- бортинженеры, бортмеханики, штурманы;

- частные пилоты;

- бортрадисты, бортоператоры;

- бортпроводники;

- авиадиспетчеры и лица, поступающие на учебу и обучающиеся на авиадистпетчера;

- пилоты ЛиСЛА.





Для получения медицинского сертификата подаются следующие документы:





-заявление;

-выписка из амбулаторной карты по форме № 027/у «Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного», утвержденной Приказом;

- справка о прохождении психиатрических, наркологических осмотров (при первоначальном медицинском освидетельствовании);

- военный билет или приписное свидетельство, за исключением для лиц допризывного возраста и иностранцев.





За один день до и во время медицинского освидетельствования заявителю предоставляется выходной день.





Если обладатель медицинского сертификата не продлял или не возобновлял его действие в течение 90 и более календарных дней после окончания срока его действия, то для его продления или возобновления медицинский эксперт назначает расширенное медицинское освидетельствование с определением врачей-консультантов.





Заявитель проходит медицинское освидетельствование на соответствие его здоровья требованиям по медицинскому освидетельствованию к состоянию здоровья, предъявляемым к заявителю, согласно приложениям 4, 5, 6 и 7 к настоящим Правилам.





При медицинском освидетельствовании эксперт по показаниям определяет объем необходимого медицинского обследования согласно приложению 8 к настоящим Правилам и назначает осмотр врачей-консультантов.





Врачи-консультанты записывают в медицинскую документацию и заполняют отчет по форме, согласно приложениям 9, 10, 11 и 12 к настоящим Правилам данные медицинского обследования, диагноз, рекомендации по своему профилю и заверяют подписью и личной печатью.





Отчеты врачей-консультантов хранятся в течение 10 лет.





Эксперт записывает в медицинскую документацию данные медицинского обследования, диагноз, рекомендации профильных специалистов - врачей-консультантов и заполняют отчет по форме согласно приложению 13 к настоящим Правилам. Достоверность данных медицинского обследования заверяется подписью и личной печатью эксперта.





Отчеты экспертов хранятся в течение 10 лет.





Кодирование диагнозов проводится согласно МКБ-10. При оформлении отчета не допускаются исправления.





Оригинал отчета хранится в архиве эксперта, копия отчета (заверенная печатью эксперта) предоставляется заявителю. Электронная копия (бумажная копия, заверенная печатью эксперта, по почте) отчета предоставляется в уполномоченный орган в течение 3 рабочих со дня выдачи сертификата для проведения оценки. Медицинский сертификат выдается заявителю в день оформления отчета и вынесения медицинского заключения.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней проводит оценку отчета медицинского освидетельствования на соответствие требованиям настоящих Правил.





По результатам медицинского освидетельствования выносится медицинское заключение в следующих формулировках:





- годен к работе;

- годен к работе с ограничениями согласно пункту 39 настоящих Правил;

- нуждается в лечении (оздоровлении) с последующим медицинским освидетельствованием;

- не годен к работе.





Эксперт, при необходимости, устанавливает ограничение в медицинском сертификате.





В случаях, когда решение о годности возможно только при установлении ограничения, эксперт оценивает состояние здоровья заявителя и при необходимости консультируется со специалистами по летной эксплуатации, специалистами по управлению воздушным движением или другими специалистами. При определении ограничения оцениваются способности, навыки и опыт заявителя, относящиеся к выполняемой им деятельности, тип воздушного судна, виды и характер выполняемых полетов и работ.





При неполном соответствии заявителя требованиям, при условии, что данное состояние не ставит под угрозу безопасность полетов, устанавливается коды ограничения согласно приложению 14 к настоящим Правилам.





Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



