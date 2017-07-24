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Верховный суд признал действия таможенников незаконными

24 июля 2017, 15:22

С созданием ЕАЭС и вступлением Казахстана в ВТО таможенные споры приобретают особенную актуальность.

Верховный суд признал действия таможенников незаконными и отменил решение первых двух судебных инстанций. Об этом на расширенном заседании судей Верховного суда рассказал председатель судебной коллегии по гражданским делам Елис Абдыкадыров, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с созданием ЕАЭС и вступлением Казахстана в ВТО таможенные споры приобретают особенную актуальность.

«Законодательство в сфере таможенного дела носит многоуровневый характер, сочетающий нормы международного и национального законодательства, что также вызывает сложности в правопримирительной практике. Так, местными судами не дана надлежащая оценка доказательства ТОО «The Procter & Gamble Company, P&G» по таможенному сбору относительно ставки ввозной таможенной пошлины».

«Таможенный орган не обосновано переквалифицировал указанному товариществу код товара на другой с более высокой ставкой ввозной пошлины и выставил уведомление о погашении задолженности. Верховным судом действия таможенного органа признаны незаконными», - сказал Абдыкадыров.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта millioner.kz

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