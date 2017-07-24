С созданием ЕАЭС и вступлением Казахстана в ВТО таможенные споры приобретают особенную актуальность.

Верховный суд признал действия таможенников незаконными и отменил решение первых двух судебных инстанций. Об этом на расширенном заседании судей Верховного суда рассказал председатель судебной коллегии по гражданским делам Елис Абдыкадыров, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, с созданием ЕАЭС и вступлением Казахстана в ВТО таможенные споры приобретают особенную актуальность.





«Законодательство в сфере таможенного дела носит многоуровневый характер, сочетающий нормы международного и национального законодательства, что также вызывает сложности в правопримирительной практике. Так, местными судами не дана надлежащая оценка доказательства ТОО «The Procter & Gamble Company, P&G» по таможенному сбору относительно ставки ввозной таможенной пошлины».





«Таможенный орган не обосновано переквалифицировал указанному товариществу код товара на другой с более высокой ставкой ввозной пошлины и выставил уведомление о погашении задолженности. Верховным судом действия таможенного органа признаны незаконными», - сказал Абдыкадыров.





Татьяна Ковалева, Астана