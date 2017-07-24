В каких районах Астаны не будет воды 25 июля

С 10:00 до 20:00 из-за проведения плановых работ на водопроводе подача питьевой воды будет временно прекращена в некоторых районах столицы , сообщает ситуационный центр акимата города Астаны.





Под отключение попадают жилые дома по улице Бейсековой, 14, 11/2, 11/4, 14/2; переулки Громовой и Изобильный.





Подача воды также будет прекращена в средней школе № 16, школе искусств № 1, ТОО «СМЭУ Астана», домах № 13 по улице Бейсекбаева и № 72 по проспекту Абая.





Также будут отключены жилые объекты по адресам: проспект Абылай хана, 23, 25/1, 25/2; улица Жансугурова, 4/1; школа-гимназия № 32.





Фото: Arnapress.kz







