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В каких районах Астаны не будет воды 25 июля

24 июля 2017, 15:34

Отключение воды временное.

С 10:00 до 20:00 из-за проведения плановых работ на водопроводе подача питьевой воды будет временно прекращена в некоторых районах столицы, сообщает ситуационный центр акимата города Астаны.

Под отключение попадают жилые дома по улице Бейсековой, 14, 11/2, 11/4, 14/2; переулки Громовой и Изобильный.

Подача воды также будет прекращена в средней школе № 16, школе искусств № 1, ТОО «СМЭУ Астана», домах № 13 по улице Бейсекбаева и № 72 по проспекту Абая.

Также будут отключены жилые объекты по адресам: проспект Абылай хана, 23, 25/1, 25/2; улица Жансугурова, 4/1; школа-гимназия № 32.

Фото: Arnapress.kz



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