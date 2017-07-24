5 удивительных фактов о первом советском миллионере
24 июля 2017, 15:41
В 1987 году предприниматель создал кооператив, а уже через два года сообщил, что стал первым легальным миллионером в стране.
Один из самых известных участников кооперативного движения в СССР конца 1980-х гг. предприниматель Артем Тарасов скончался на 68-м году жизни 23 июля, сообщают Vestifinance.ru.
Причиной смерти стала пневмония.
Ниже приводим пять любопытных фактов о советском миллионере.
1. Артем Тарасов – родственник французского писателя Анри Труайя
Отец Артема Тарасова — фотожурналист Михаил Артемович Тарасов, мать — доктор биологических наук Людмила Викторовна Алексеева.
С отцовской стороны Тарасов происходит из армянской купеческой семьи Тарасовых.
Согласно информации на его официальном сайте Артем Тарасов приходится внучатым племянником меценату Николаю Тарасову, а также родственником французскому писателю Льву Тарасову, более известному под именем Анри Труайя.
2. Тарасов – легальный советский миллионер
Тарасов приобрел известность в СССР и за рубежом как легальный советский миллионер, которому по решению возглавляемого им кооператива "Техника" за январь 1989 г. была выписана заработная плата в 3 млн руб. из прибыли этого кооператива.
Были заплачены все налоги с этой заработной платы — только налог на бездетность составил для Тарасова 6 % от зарплаты, или 180 тыс. руб.
Это вызвало шок в советском обществе и волну обсуждений в СССР, событие было озвучено в популярной телевизионной программе "Взгляд" и разделило общественное мнение.
3. Тарасов был депутатом Госдумы РФ
С 1991 по 1993 гг. Тарасов был в эмиграции в Великобритании, однако после возвращения в Россию участвовал в выборах в Госдуму РФ и победил в Центральном округе города Москвы, став депутатом.
По окончании депутатского срока в 1996 г. короткое время занимал пост председателя совета директоров концерна "Милан", а потом вторично эмигрировал в Англию.
4. Тарасов выдвигался на президентских выборах
Тарасов возвратился вновь на постоянное жительство в Россию в 2003 г. Дважды участвовал в выборах на посты губернатора Санкт-Петербурга (2000) и губернатора Красноярского края (2002), но не добился успеха.
В 1996 г. Артем Тарасов выдвигался на должность президента России, однако не был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией РФ.
5. Тарасов пытался урегулировать конфликт на юго-востоке Украины
Тарасов предложил уникальный путь для урегулирования конфликта на Востоке Украины, позволяющий вернуть мир и дружбу, избавить Европу от вооруженного конфликта, а Россию от международных санкций.
Этот путь основан на использовании полномочий ООН по введению опекунства над спорными территориями, описанного в статьях 12 и 13 Устава ООН.
Тарасов опубликовал на международном сайте "Петицию о мире", под которой подписались 104 414 человек из многих стран мира. Петиция была опубликована также на сайте Конгресса США, однако осталась без внимания конфликтующих сторон.
Фото: Телеканал 360
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