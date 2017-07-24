5 удивительных фактов о первом советском миллионере

Один из самых известных участников кооперативного движения в СССР конца 1980-х гг. предприниматель Артем Тарасов скончался на 68-м году жизни 23 июля

Ниже приводим пять любопытных фактов о советском миллионере.

1. Артем Тарасов – родственник французского писателя Анри Труайя

Согласно информации на его официальном сайте Артем Тарасов приходится внучатым племянником меценату Николаю Тарасову, а также родственником французскому писателю Льву Тарасову, более известному под именем Анри Труайя.

Тарасов приобрел известность в СССР и за рубежом как легальный советский миллионер, которому по решению возглавляемого им кооператива "Техника" за январь 1989 г. была выписана заработная плата в 3 млн руб. из прибыли этого кооператива.





Были заплачены все налоги с этой заработной платы — только налог на бездетность составил для Тарасова 6 % от зарплаты, или 180 тыс. руб.





Это вызвало шок в советском обществе и волну обсуждений в СССР, событие было озвучено в популярной телевизионной программе "Взгляд" и разделило общественное мнение.



