Как в судах применять закон «Об арбитраже»

В Астане участники круглого стола «Некоторые вопросы применения закона Республики Казахстан «Об арбитраже» обсудили проблемные вопросы правоприменительной практики и выработали ряд рекомендаций, сообщает Zakon.kz.





Так, по вопросам совершенствования законодательства закрепленную в статье 2 Закона «Об арбитраже» терминологию предлагается привести в соответствие с основными понятиями Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» от 1985 года. В законе следует использовать следующие понятия:





- арбитраж – процедура рассмотрения спора,

- арбитражный суд – состав арбитров (либо единоличный арбитр), рассматривающий конкретный спор,

- постоянное арбитражное учреждение (либо институт) – посредник, содействующий процессу рассмотрения спора, то есть арбитражу.





Также предлагается дополнить положения статьи 27 Закона, регламентирующей порядок возврата искового заявления, нормами, позволяющими определить, на какой стадии исковое заявление подлежит возврату, на стадии принятия, либо возврат возможен и после принятия и возбуждения разбирательства.





Для правильного и единообразного применения норм Гражданского процессуального кодекса, закона «Об арбитраже», регламентирующих рассмотрение ходатайств об отмене арбитражных решений и заявлений о принудительном исполнении арбитражных решений предлагается рекомендовать судам:





1. При рассмотрении ходатайств об отмене арбитражных решений и заявлений о принудительном исполнении арбитражных решений следует иметь в виду, что арбитражи при вынесении решений руководствуются Законом «Об арбитраже» , арбитражным соглашением, правилами арбитражного разбирательства.





2. Приобщение документов, предусмотренных частью 2 статьи 253 ГПК, является обязательным условием для рассмотрения по существу заявления о принудительном исполнении арбитражного решения. При отсутствии таких документов заявление подлежит возвращению со стадии принятия.





Вместе с тем необходимо учитывать, что арбитражное соглашение сторон считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в виде арбитражной оговорки в документе, подписанном сторонами, либо заключенным путем обмена письмами, телеграммами, телефонограммами, факсами, электронными документами или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления, а также если оно заключается путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает.





3. Несоблюдение требований к форме удостоверения документов, подлежащих приобщению к заявлению о принудительном исполнении арбитражного решения, представляемых в копиях, должно оцениваться судьей как не приобщение документов и такое заявление подлежит возвращению со стадии принятия.





4. При вопросах взимания государственной пошлины руководствоваться требованиями статьи 535 Налогового кодекса РК.

Отсутствие оплаты государственной пошлины либо оплата государственной пошлины не в полном размере при обращении с ходатайством об отмене арбитражного решения и заявления о принудительном исполнении арбитражного решения является основанием для возвращения ходатайства и заявления со стадии принятия.





5. Для отказа в выдаче исполнительного листа согласно подпункту 1) части 1 статьи 255 ГПК сторона, против которой было принято арбитражное решение, обязана представить в суд доказательства наличия таких оснований, бремя доказывания возложено на должника.





6. Для применения положений подпункта 2) части 1 статьи 255 ГПК не требуется представление доказательств со стороны должника, суду достаточно установить, что приведение в исполнение арбитражного решения противоречит публичному порядку Республики Казахстан или что спор, по которому вынесено арбитражное решение, не может являться предметом арбитражного разбирательства в соответствии с Законом.

Необходимо отметить, что применение института публичного порядка возможно в исключительных случаях, когда принудительное исполнение арбитражного решения посягает на основы правопорядка Республики Казахстан. В связи с этим судам при отмене решения по данному основанию следует мотивировать, какой конкретно публичный порядок нарушен и каким образом решение арбитража противоречит публичному порядку.





7. Ненадлежащее уведомление арбитражем о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве является основанием для отказа в выдаче исполнительного листа и отмены арбитражного решения. При этом суд обязан проверить доводы стороны о наличии таких оснований и соответствие действий арбитража по уведомлению лиц участвующих в деле требованиям Закона.





8. При рассмотрении требований об отмене арбитражного решения по мотивам заявителя, что сторона была уведомлена о назначении арбитра и арбитражном разбирательстве, но не могла в силу объективных обстоятельств представить свои объяснения, следует иметь в виду, что сторона, против которой было принято арбитражное решение, обязана доказать наличие уважительных причин, препятствующих представлению пояснений. Под пояснением понимается не только представление отзыва ответчиком, пояснения могут быть устные, которые осуществляются в судебном заседании.





При этом следует учитывать, что рассмотрение арбитражного дела может проводиться без устных слушаний, поскольку стороны вправе предусмотреть в арбитражном соглашении процедуру арбитража на основании письменных документов.





9. В соответствии со статьей 56 Закона дополнительные расходы, связанные с принудительным исполнением арбитражного решения, возлагаются на сторону, не исполнившую решение добровольно, в связи с чем, при вынесении определения об удовлетворении заявления о принудительном исполнении арбитражного решения суд обязан разрешить вопрос о возмещении должником, понесенных взыскателем расходов.





10. При подготовке дела к судебному разбирательству по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение, ходатайства об отмене арбитражного решения суд может по ходатайству стороны арбитражного разбирательства истребовать из арбитража материалы дела, в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса.





11. Перечень оснований отмены арбитражного решения, предусмотренный статьей 52 Закона, является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.





12. Сторона, против которой вынесено арбитражное решение, должна представить доказательства наличия оснований для отмены арбитражного решения, предусмотренных пунктом 1 статьи 52 Закона.

Суд не вправе пересматривать арбитражное решение по существу.





13.Содержание пункта 2 статьи 52 Закона, согласно которому арбитражное решение отменяется судом в случае определения, что арбитражное решение противоречит публичному порядку Республики Казахстан и, что спор, по которому вынесено арбитражное решение, не может являться предметом арбитражного разбирательства по законодательству Республики Казахстан, входит в круг обстоятельств, подлежащих выяснению судом, независимо от того, что сторона, обратившаяся в суд с заявлением об отмене арбитражного решения не ссылается на данное основание.





Обстоятельства, предусмотренные пунктом 2 статьи 52 Закона, в случае их установления судом, являются безусловным основанием для отмены решения суда.





14. В соответствии с частью 2 статьи 465 ГПК суд извещает о времени и месте судебного заседания стороны арбитражного разбирательства, а также третьих лиц, в случае подачи ими ходатайства.

Извещение арбитража, об отмене решения которого заявлено, не требуется.





15. Если арбитражное решение отменено по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 52 Закона, а также в случаях, если: арбитражное решение содержит решение по вопросу, не предусмотренному арбитражным соглашением; арбитражное решение содержит решение по вопросу, не подпадающие под условия арбитражного соглашения; арбитражное решение содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения; неподведомственности спора арбитражу; арбитражное соглашение недействительно по закону, которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания – по законодательству Республики Казахстан, то сторона вправе обратиться в компетентный суд для разрешения спора.





В остальных случаях не утрачивается право на обращение в арбитраж, согласно, заключенному между сторонами арбитражному соглашению.





При этом необходимо учитывать, что если арбитражные решения по вопросам, которые охватываются арбитражным соглашением, могут быть отделены от решений по вопросам, которые не охватываются таким соглашением, то может быть отменена только та часть арбитражного решения, которая содержит решения по вопросам, не охватываемым арбитражным соглашением.





16. Статья 464 ГПК предусматривает исключительный перечень лиц, имеющих право на подачу ходатайства об отмене решения арбитража. При подаче ходатайства третьим лицом суду следует установить, что арбитраж принял решение в отношении его прав и обязанностей.





17. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо осложненным иным иностранным элементом, определять на основании Гражданского процессуального Кодекса, иных законодательных актов, международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан и признаваемых международных обычаев.

Иностранное право не применяется в случаях, когда его применение противоречило бы основам правопорядка Республики Казахстан (публичному порядку Республики Казахстан). В этих случаях применяется право Республики Казахстан.



