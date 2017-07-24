Пастор из Австралии сравнил Коран с вирусным заболеванием

В своем видеоролике пастор раскритиковал принцип мультикультурализма, который приводит к тому, что "дети становятся мусульманами".

Министерство образования Австралии начало проверку в связи с заявлениями пастора Баптистской церкви Свободы Кейта Пайпера, назвавшего книгу Коран "вирусом, поражающим мозги мусульман" , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.





Баптистская церковь Свободы издает пособия для уроков по религиозным текстам специально для австралийских школ . Свое обращение с критикой исламской религии пастор опубликовал на Youtube. Затем на него обратили внимание ряд граждан, которые пожаловались в министерство — их не устраивает то, что к школьному образованию допускают организации, члены которых позволяют себе исламофобские высказывания.





"Ислам и мусульмане, следующие Корану, культурно несовместимы с западными и христианскими ценностями", — заявил Пайпер.





В своем видеоролике пастор раскритиковал принцип мультикультурализма, который приводит к тому, что "дети становятся мусульманами". Также священнослужитель подвергает критике систему образования Австралии, которая, по его мнению, "обучает детей содомии" вместо "истинных западных ценностей".



