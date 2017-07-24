Англичанин перепутал дочь с другой девушкой на выпускном и стал звездой соцсетей
24 июля 2017, 16:08
Твит набрал почти 77 тысяч лайков и более 25 тысяч ретвитов.
Жительница английского города Бристоль Джорджия Уайльд (Georgia Wilde) опубликовала в Twitter видео с выпускного, который делал ее отец, сообщает Lenta.ru.
Мужчина по ошибке начал снимать другую девушку, чем насмешил дочь.
Твит Уайльд набрал почти 77 тысяч лайков и более 25 тысяч ретвитов.
My dad legit filmed the wrong girl going down the isle at my graduation ???????????? sums up my Dad ???????? pic.twitter.com/LrfgLHUlx1— Georgia Wilde (@GeorgiaBabyyy) 20 июля 2017 г.
При этом англичанка заметила, что теперь она выпускница факультета кинопроизводства и умеет снимать, в отличие от своего отца.
В комментариях пользователи признаются, что ситуация, запечатленная на видео, действительно очень смешная. Некоторые отмечают, что заразительный смех автора ролика делает его еще более забавным.
Видео: @GeorgiaBabyyy / Twitter
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