Англичанин перепутал дочь с другой девушкой на выпускном и стал звездой соцсетей

Твит набрал почти 77 тысяч лайков и более 25 тысяч ретвитов.

Жительница английского города Бристоль Джорджия Уайльд (Georgia Wilde‏) опубликовала в Twitter видео с выпускного, который делал ее отец , сообщает , сообщает Lenta.ru





Мужчина по ошибке начал снимать другую девушку, чем насмешил дочь.





Твит Уайльд набрал почти 77 тысяч лайков и более 25 тысяч ретвитов.



My dad legit filmed the wrong girl going down the isle at my graduation ???????????? sums up my Dad ???????? pic.twitter.com/LrfgLHUlx1 — Georgia Wilde (@GeorgiaBabyyy) 20 июля 2017 г.

При этом англичанка заметила, что теперь она выпускница факультета кинопроизводства и умеет снимать, в отличие от своего отца.





В комментариях пользователи признаются, что ситуация, запечатленная на видео, действительно очень смешная. Некоторые отмечают, что заразительный смех автора ролика делает его еще более забавным.







