Хулио Маглионе переизбран на пост президента Международной федерации плавания

По итогам голосования на пост президента FINA большинством голосов был переизбран Доктор Хулио Маглионе, получивший в свою поддержку 258 голосов, против 77.

В Будапеште в рамках 17 Чемпионата мира по водным видам спорта состоялся Генеральный Конгресс FINA, в ходе которого прошли выборы президента международной федерации плавания, а также членов Бюро, Технических комитетов по видам спорта и Комиссий организации на период с 2017 по 2021 годы. Всего в

Конгрессе приняли участие 176 делегатов-членов международной федерации плавания, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта.





По итогам голосования на пост президента FINA большинством голосов был переизбран Доктор Хулио Маглионе, получивший в свою поддержку 258 голосов, против 77, отданных за Паоло Барелли – единственного оппонента, который представляет Европу, будучи главой Европейской Лиги Плавания (LEN). Доктор Маглионе, руководящий международной федерацией с 2009 года, заручился единогласной поддержкой Африки, Азии, Америки и Океании. Кроме того, победа Хулио Маглионе была поддержана президентом Международного Олимпийского Комитета (МОК) Томасом Бахом и главой Ассоциации Национальных Олимпийских Комитетов (АНОК) и Олимпийского Совета Азии (ОСА) Шейхом Ахмадом Аль-Фахадом Аль-Сабахом, которые присутствовали на гала-ужине в честь FINA.

Представитель Азиатского континента генеральный директор Олимпийского Совета Азии (ОСА) Хусейн Аль-Мусаллам (Кувейт) был избран на пост первого вице-президента FINA.





Генеральный Конгресс также утвердил предложение Бюро о создании должности второго вице-президента. На этот пост был избран глава Африканской Конфедерации Плавания (CANA) и член МОК Сэм Рамсами из ЮАР. Представители США и Фиджи Дейл Ньюбургер и Денис Миллер, как и Паоло Барелли, займут посты вице-президентов FINA .





Вновь было сформировано и Бюро FINA. В 18 членов высшего органа управления международной федерацией, утвержденных Генеральным Конгрессом, вошёл генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Республики Казахстан Андрей Крюков, который также является вице-президентом континентальной Азиатской федерации плавания (AASF). Андрей Крюков представляет Азиатский континент в Бюро FINA с 2013 года.





«Здесь в Будапеште собрались все лидеры мира водных видов спорта для решения широкого спектра вопросов развития спорта и самой федерации. До Генерального Конгресса прошли шесть Технических Конгрессов по каждому из видов спорта, три заседания Бюро FINA и несколько круглых столов по различным темам. Мы изучили множество рекомендаций и предложений, касающихся как технической стороны шести видов спорта, например, изменение требований к качеству воды или более чёткая регламентация требований к спортивным сооружениям, так и вопросы маркетингового характера. Одним словом, очень насыщенная повестка. И несмотря на поток негативной информации в международных СМИ в сторону управления международной федерации в последние недели перед выборами, Генеральным Конгрессом приняты верные решения, которые в первую очередь мотивированы поставленными перед нами задачами и стремлением развивать виды спорта, получившие наибольшую представленность в программе Олимпийских игр», - комментирует генеральный секретарь ФВВС.





К слову, казахстанская Федерация водных видов спорта выдвигает двух кандидатов в Технические Комитеты FINA: Алан Балфанбаев выдвинут в Технический Комитет по водному поло, а Сергей Дроздов в Технический Комитет тренеров.





В заключение стоит отметить, что следующие три Чемпионата мира FINA пройдут на Азиатском континенте. В 2019 году мировое первенство состоится в Южной Корее, 2021 – в Японии, 2023 - в Дохе, что говорит о возрастающем влиянии Азии в одном из самых элитных видов спорта и стратегическом партнёрстве стран Азии и FINA.