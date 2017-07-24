В ЮКО завод по выпуску стеклянной посуды в скором времени начнет выпускать углекислый газ

Завод по выпуску стеклянной посуды расширяет свою сферу деятельности. Для этого предприниматели намерены закупить специальное итальянское оборудование. По словам владельцев завода, углекислый газ используют для газирования напитков. Таким образом, сфера деятельности стекольного завода в скором времени расширится , передает пресс-служба акима региона.





Известно, что на сегодняшний день «Еврокристалл» выпускает стеклянную тару. В ней нуждаются заводы по производству алкогольных и газированных напитков, соков, молока и лекарств. На заводе производят бутылки и банки разных форм - от 200 мл до 3 литров из бесцветного и зеленого стекла. В числе заказчиков предприятия Казахстана и Кыргызстана.





Напомним, история завода по производству стеклянной посуды началась в 2014 году. Тогда предприятие заработало на территории индустриальной зоны «Оңтүстік». Была запущена I очередь завода по производству стеклотары мощностью 70 миллионов бутылок в год. В 2016 году запустили II очередь производства, где общая мощность составила 200 миллионов бутылок в год.













Следует отметить, что на заводе установлено современное оборудование ведущих производителей мира (Хайе, Германия; Санжин-Эмхарт, Китай-Швейцария). Технология автоматизировала производственные процессы. Инспекционные машины сами выявляют брак продукции и возвращают в виде стеклобоя в производство. Вместе с тем, организован процесс приемки и дальнейшей утилизации сторонних отходов из стекла.





В производстве стекла используются такие сырьевые материалы, как кварцевый песок, полевой шпат, доломит, известняк, мел, микрокальцит, приобретаемые в Казахстане. Остальные сырьевые материалы приобретаются за рубежом.



