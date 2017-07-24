Президент Кыргызстана: Мы выбрали свой путь в религии

«Если ее запрещать, она начнет радикализироваться»

В религии у нас другой путь. Кто-то запрещает религию. По-моему мнению, направить религию в нужное русло можно образованием, объяснением. Другого пути нет. Об этом, выступая на ежегодной пресс-конференции в Чолпон-Ате, заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев , сообщает , сообщает Knews.kg





«Если ее запрещать, она начнет радикализироваться. Я считаю, что в этой сфере мы нашли свой путь. Если понадобится, внесем изменения в соответствующее законодательство. Наши, да и мировые ошибки возникают от незнания религии. Часто ее путают с арабской культурой. И поэтому у нас нет другого пути», – пояснил президент Кыргызстана.





Алмазбек Атамбаев уверен, что с проблемами в исламе нельзя бороться путем запретов.





«Если где-то 13 тысячам мужчин сбрили бороды, — это оскорбление для них, так рождается радикальный исламизм. Выше всего надо ставить просвещение и образование. Самая первая сура Корана начинается со слов «читать». Те, кто едет воевать, зачастую не знают Корана, в этом вся беда. Нужно со школьной скамьи объяснять все эти моменты детям. Ведь в Коране говорится: убить человека — значит убить целый мир. Как после этого можно резать кому-то горло?» — задался вопросом Атамбаев.





По словам президента, скоро в Кыргызстане пройдет конференция «Ислам в современном светском государстве», в которой примут участие эксперты в области религии.



