В Карагандинской области девочку нашли в квартире подозреваемого в педофилии

В Сатпаева задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 5-летней девочки , передает , передает Today.kz





40-летний житель города обратился в полицию с заявлением о пропаже его дочери. На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав. В результате поквартирного обхода следственно-оперативной группой установлена квартира, в которой находилась девочка.





Полицейские задержали 50-летнего мужчину, который признался, что обманным путем завел ребенка в квартиру, и совершил насильственные действия сексуального характера.





По данному факту начато досудебное расследование согласно ч.4 ст. 120 УК РК.



