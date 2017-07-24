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В Карагандинской области девочку нашли в квартире подозреваемого в педофилии

24 июля 2017, 16:32

Подозреваемый водворен в ИВС. Назначены соответствующие экспертизы.

В Сатпаева задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 5-летней девочки, передает Today.kz.

40-летний житель города обратился в полицию с заявлением о пропаже его дочери. На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав. В результате поквартирного обхода следственно-оперативной группой установлена квартира, в которой находилась девочка.

Полицейские задержали 50-летнего мужчину, который признался, что обманным путем завел ребенка в квартиру, и совершил насильственные действия сексуального характера.

По данному факту начато досудебное расследование согласно ч.4 ст. 120 УК РК.

Аделя Васильева

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