Суд возобновил следствие по делу застрелившегося экс-главы "Казводхоза"
24 июля 2017, 16:34
По делу растраты госсредств Казводхоза возобновлено следствие.
Суд возобновил судебное следствие по делу Омирбека Жампозова, устроившего стрельбу у здания Целиноградской прокуратуры и позже покончившего с собой.
Группа лиц подозревалась в растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию Преображенского гидроузла.
"В соответствии со статьей 385 УПК РК судебные прения возобновляются для разрешения вопросов. Судебное следствие возобновилось. Следующий процесс назначается на 31 июля 10 часов", — сказал председатель Целиноградского районного суда Толеген Тургамбаев.
По версии сотрудников антикоррупционной службы, экс-генеральный директор РГП "Казводхоз" Омирбек Жампозов в группе лиц по предварительному сговору растратили 620 миллионов тенге. На скамье подсудимых кроме Жампозова оказались пять человек.
Днем 20 июля мужчина открыл стрельбу у здания Целиноградской прокуратуры. Были ранены сотрудник надзорного ведомства и полицейский. Позже выяснилось, что стрелял бывший гендиректор РГП "Казводхоз", который обвинялся в растрате более 600 миллионов бюджетных средств. Раненый прокурор поддерживал обвинение, просившее для подсудимого пять лет лишения свободы с учетом закона об амнистии.
Оглашение приговора было назначено на 16:00 20 июля. Нападение было совершено за полтора часа до этого. После стрельбы нападавший уехал на своем автомобиле и застрелился.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, статья 385 "Возобновление судебного следствия" гласит: если выступающие в судебных прениях или подсудимый в последнем слове сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для дела, суд по ходатайству сторон или собственной инициативе возобновляет судебное следствие. По окончании возобновленного судебного следствия суд вновь открывает судебные прения и предоставляет подсудимому последнее слово.
Источник Sputnik Казахстан
Фото CC0 / AJEL
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