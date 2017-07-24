Суд возобновил следствие по делу застрелившегося экс-главы "Казводхоза"

Группа лиц подозревалась в растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию Преображенского гидроузла.

По версии сотрудников антикоррупционной службы, экс-генеральный директор РГП "Казводхоз" Омирбек Жампозов в группе лиц по предварительному сговору растратили 620 миллионов тенге. На скамье подсудимых кроме Жампозова оказались пять человек.

Днем 20 июля мужчина открыл стрельбу у здания Целиноградской прокуратуры. Были ранены сотрудник надзорного ведомства и полицейский. Позже выяснилось, что стрелял бывший гендиректор РГП "Казводхоз", который обвинялся в растрате более 600 миллионов бюджетных средств. Раненый прокурор поддерживал обвинение, просившее для подсудимого пять лет лишения свободы с учетом закона об амнистии.





Оглашение приговора было назначено на 16:00 20 июля. Нападение было совершено за полтора часа до этого. После стрельбы нападавший уехал на своем автомобиле и застрелился.





Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, статья 385 "Возобновление судебного следствия" гласит: если выступающие в судебных прениях или подсудимый в последнем слове сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для дела, суд по ходатайству сторон или собственной инициативе возобновляет судебное следствие. По окончании возобновленного судебного следствия суд вновь открывает судебные прения и предоставляет подсудимому последнее слово.



