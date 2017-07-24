Турция не будет отказываться от системы «всё включено»
24 июля 2017, 16:35
Решение относительно применения системы «всё включено» принимают рынок и отельеры.
Власти Турции не намерены давать рекомендации отелям отказываться от системы «всё включено» (all inclusive), так как она успешно работает. Об этом заявил заместитель министра культуры и туризма Турции Хюсейн Яйман, сообщает RT.
«Сейчас эта система успешно продолжает работать, и в ближайшие годы она сохранится, потому что частный сектор доволен, как она функционирует», — цитирует РИА Новости Яймана.
Он также отметил, что решение относительно применения системы «всё включено» принимают рынок и отельеры.
Фото: Nasha.lv
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