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Турция не будет отказываться от системы «всё включено»

24 июля 2017, 16:35

Решение относительно применения системы «всё включено» принимают рынок и отельеры.

Власти Турции не намерены давать рекомендации отелям отказываться от системы «всё включено» (all inclusive), так как она успешно работает. Об этом заявил заместитель министра культуры и туризма Турции Хюсейн Яйман, сообщает RT.

«Сейчас эта система успешно продолжает работать, и в ближайшие годы она сохранится, потому что частный сектор доволен, как она функционирует», — цитирует РИА Новости Яймана.

Он также отметил, что решение относительно применения системы «всё включено» принимают рынок и отельеры.

Фото: Nasha.lv

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