Известный голливудский актер и герой фотожаб - Николас Кейдж влюбился в Астану

Американский актер, обладатель премии "Оскар" Николас Кейдж, который побывал на открытии кинофестиваля "Евразия" признался в любви казахстанской столице и ее жителям. В интервью для Astana.Media Кейдж отметил казахстанское гостепримство. Его тронул теплый прием и дружелюбие. Актер обещал пригласить всех своих знакомых в Казахстан, так как считает нашу страну потрясающей , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на страницу Astana.Media в Facebook.





Николас Кейдж уже покинул Казахстан, но обещал вернуться. По информации Astana.Media, возможно его почитатели увидят актера в казахстанском проекте. До открытия кинофестиваля "Евразия" обладатель премии "Оскар" встретился с режиссером и продюсером фильма “Алмас Қылыш” Рустемом Абдрашовым.





Также актер предложил казахстанским режиссерам идею для нового фильма. По его словам, история о приезде голливудских звезд в Казахстан может иметь успех в прокате.









Напомним, что 23 июля, голливудский актер, продюсер и режиссер Николас Кейдж побывал в Казахском национальном университете искусств. Актера облачили в чапан, после чего снимок разлетелся по соцсетям, а сам актер стал героем фотожаб. Пользователей Сети позабавил отрешенный вид актера.







