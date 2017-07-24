Орбулакская битва увековечена памятным монументом

В Алматинской области в рамках реализации программной статьи Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» по направлению «Туған жер» и сакральная география, состоялся инфо-квест в Панфиловский район области, на место где состоялось одно из величайших сражений – Орбулак, передает пресс-служба акима региона.





На мероприятие, организованное управлением внутренней политики и управлением по вопросам молодежной политики области были приглашены историки, депутаты мажилиса, журналисты, блогеры и представители неправительственных организаций.





«Мы стоим на месте сражения, которое проходило 374 года назад. 600 воинов казахского ханства под началом Жангирхана несколько дней удерживали 50-тысячное джунгарское войско, пока им на помощь не пришло самаркандское войско во главе с Жалантос батыром. Зная о превосходящих силах противника, тактикой ведения боя казахи избирают окопный метод. Были выкопаны специальные «шанцы», протяженность которых составляла 2,5 – 3 км. В узком ущелье Орбулака, там, где проходит дорога, они спешно построили оборону-ловушку. В результате джунгары потерпели поражение, потеряв более 10 тысяч воинов, и вынуждены были отступить», - поведал об историческом сражении ученый, писатель Бексултан Нуржекеев.





Из истории известно, что это первое сражение казахских воинов, в котором применялась подобная тактика.





В рамках мероприятия на месте исторического сражения был установлен памятный монумент, представляющий собой вертикальный черный камень с памятной надписью на трех языках: «От потомков – доблестным казахским сарбазам, победившим джунгар в бою за свободу и независимость родной земли!». Сооружение весит около полутоны, на котором есть специальный QR – код для туристов.





«Данное мероприятие стало возможным благодаря поддержке акима Алматинской области. Казахские батыры своей храбростью и самоотверженностью доказали способность защитить свободу и независимость своей земли. У нас достаточно примеров мужества и героизма, на основе которых мы можем воспитывать наше молодое поколение. Нам действительно есть, что рассказать и это необходимо в наше время. Потому что сейчас на эту тему очень много споров, некоторые даже говорят что это чистый вымысел, поэтому события в Орбулаке требуют глубокого изучения. С этой целью мы провели данное мероприятие именно в таком формате, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - сказал руководитель управления внутренней политики Рустам Алпысбаев.





К слову, с высоты местности открывается чудесный вид на казахскую степь, которую так отчаянно отстаивали участники знаменитой битвы. Участники инфо-квеста подчеркнули, что стали свидетелями исторического события – установки монумента и отдали дань уважения героическому подвигу предков.





Стоить отметить, что в апреле глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с представителями творческой интеллигенции. В ходе встречи писатель Бексултан Нуржекеев поднял вопрос об установке монумента на месте Орублакской битвы. Тогда Президент поддержал данное предложение, которое и была реализовано.