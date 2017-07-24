В Атырау продолжается работа по асфальтированию улиц в пригородных населенных пунктах
24 июля 2017, 16:41
Аким региона и его заместители будут тщательно контролировать своевременность выполнения работ.
В областном центре ведется активная работа по строительству автодорог, на данный момент уже заасфальтировано 70 улиц общей протяженностью 58,1 километр. Помимо этого начинаются работы на 311 улицах протяженностью более 200 километров, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.
На данный момент уже завершены работы по асфальтированию 70 улиц общей протяженностью 58,1 километр – в городе Атырау, микрорайонах Мунайшы, Жұлдыз, Көктем, поселках Курмангазы, Аксай, Акжар, Бирлик, Водниково, Ширина, Таскала-2 и Бесикти.
Помимо этого, набирает обороты работа по асфальтированию 311 улиц общей протяженность более 200 километров – на некоторых участках уже начались работы.
Если говорить более подробно, то это: 26 улиц в городе Атырау, 10 улиц в Атырауском сельском округе, 6 улиц в Аксайском сельском округе, 55 улиц в Балыкшинском сельском округе, 30 улиц в Геологском сельском округе, 15 улиц в Дамбинском сельском округе, 24 улицы в Жумыскерском сельском округе, 17 улиц в Еркинкалинском сельском округе, 10 улиц в Кенозекском сельском округе, 118 улиц в Кайршахтинском сельском округе.
Работа на вышеуказанных улицах в настоящее время на начальной стадии. Уже задействовано около 80 единиц техники и более 160 рабочих. Для ведения работ ежедневно используется около 54 тонны инертных материалов.
В 2017 году на 21 200 метрах автодорог в городе Атырау были произведены работы по ямочному ремонту.
Ранее, в марте 2017 года аким области Нурлан Ногаев отметил что в этом году местные исполнительные органы сделают упор на строительство дорог, подчеркнув он и его заместители будут тщательно контролировать своевременность выполнения работ и целесообразность расходования бюджетных средств.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869977-fb627b7d347b52615e29169847a3156a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...