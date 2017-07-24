В Атырау продолжается работа по асфальтированию улиц в пригородных населенных пунктах

Аким региона и его заместители будут тщательно контролировать своевременность выполнения работ.

В областном центре ведется активная работа по строительству автодорог, на данный момент уже заасфальтировано 70 улиц общей протяженностью 58,1 километр. Помимо этого начинаются работы на 311 улицах протяженностью более 200 километров , сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.





На данный момент уже завершены работы по асфальтированию 70 улиц общей протяженностью 58,1 километр – в городе Атырау, микрорайонах Мунайшы, Жұлдыз, Көктем, поселках Курмангазы, Аксай, Акжар, Бирлик, Водниково, Ширина, Таскала-2 и Бесикти.





Помимо этого, набирает обороты работа по асфальтированию 311 улиц общей протяженность более 200 километров – на некоторых участках уже начались работы.





Если говорить более подробно, то это: 26 улиц в городе Атырау, 10 улиц в Атырауском сельском округе, 6 улиц в Аксайском сельском округе, 55 улиц в Балыкшинском сельском округе, 30 улиц в Геологском сельском округе, 15 улиц в Дамбинском сельском округе, 24 улицы в Жумыскерском сельском округе, 17 улиц в Еркинкалинском сельском округе, 10 улиц в Кенозекском сельском округе, 118 улиц в Кайршахтинском сельском округе.





Работа на вышеуказанных улицах в настоящее время на начальной стадии. Уже задействовано около 80 единиц техники и более 160 рабочих. Для ведения работ ежедневно используется около 54 тонны инертных материалов.





В 2017 году на 21 200 метрах автодорог в городе Атырау были произведены работы по ямочному ремонту.





Ранее, в марте 2017 года аким области Нурлан Ногаев отметил что в этом году местные исполнительные органы сделают упор на строительство дорог, подчеркнув он и его заместители будут тщательно контролировать своевременность выполнения работ и целесообразность расходования бюджетных средств.