В США школьники из Алматы на соревнованиях по робототехнике вошли в 10 сильнейших команд

На прошлой неделе в Вашингтоне (США) завершились соревнования по робототехнике FIRST GLOBAL CHALLENGE 2017, на которых команда школьников из Алматы заняла 8 место в рейтинге из 157 стран-участниц , передает , передает Zakon.kz





Соревнования мирового масштаба между школьниками в возрасте 15 – 18 лет проходили впервые. Организаторы проекта отправляли в страны-участницы одинаковый бесплатный набор запчастей для сборки своего робота - от фирменного болтика до джойстика или планшета для управления.





Это нужно было для того, чтобы достичь одинаковых стартовых условий, независимо от финансовых возможностей команд. Проект стартовал почти шесть месяцев назад. Всё это время команды работали над своими роботами, общаясь онлайн в общем блоге и делясь своими достижениями.





Казахстан представила сборная команда Назарбаев Интеллектуальных школ города Алматы: Никита Носков, Данияр Акижанов, Олжас Базарбеков, Алижан Кисамиден, Данияр Турганбаев, Данил Прохоренко и Даниса Сандыкбаева.





С 15 июля команды начала прибывать в Вашингтон, а 17 и 18 июля страны-участницы провели игры. Перед каждым матчем команды объединялись в альянсы по три страны, новая игра – новые союзники.





Как рассказала порталу Zakon.kz член казахстанской команды Даниса Сандыкбаева, основной темой соревнований была нехватка чистой воды.





«Смысл состоял в том, что в поле игры – реку, поступали голубые шары – водные частицы и оранжевые шары – загрязнения. Задачей обоих альянсов, которые располагались на берегах реки, было очистить её от загрязнений. Управляемый робот двигался по полю игры (реке) и ловил шары. Каждый матч команды внутри альянса менялись», - пояснила Даниса.





Каждый альянс должен был собрать максимальное количество голубых и красных шаров, выполнить определенные условия и, таким образом, заработать баллы.





«Мы раньше не участвовали в таких масштабных мероприятиях, поэтому впечатления остались только хорошие. Мы увидели другие страны, другие культуры. Смогли пообщаться, набраться опыта, прийти к общему решению основной проблемы конкурса», - отмечает казахстанка.





Даниса подчеркнула, что команда осталась довольна своими результатами.





«Среди 157 стран мы вошли в десятку лучших. Заняли восьмое место. Для нас это уже очень хороший результат, потому что мы участвуем в соревнованиях первый год».





По её словам, на этом команда останавливаться не намерена и хочет поучаствовать в следующем соревновании, которое пройдет в Мексике в 2018 году. Также ребята принимают участие в местных мероприятиях, таких как Robocon, RoboLand. Некоторые проекты команды будут выставляться на ЭКСПО в Астане в этом году.



