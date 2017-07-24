СМИ: Трамп зря подошел к Путину на ужине G20

Президент США Дональд Трамп не должен был встречаться с Владимиром Путиным один на один, пишет в Politico замдиректора по научной работе Центра новой американской безопасности Лорен Дейонг Шульман

Автор подразумевает описанную в СМИ вторую встречу Трампа и Путина на саммите G20 в Гамбурге. В частности, как писал Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома, американский президент, уже переговоривший со своим российским коллегой, подошел к Путину в конце ужина с другими лидерами G20 и переговорил с ним неформально.

При этом чиновник отметил, что это был короткий разговор, а не полноценная встреча, и скрыть его Белый дом не пытался.





NY Times, между тем, пишет, что разговор длился час, причем Трамп был без переводчика.





Шульман отметила, что СМИ отреагировали на эту встречу слишком истерично, а эксперты, как часто бывает в скандальные моменты, довели критику в адрес Трампа до абсолютных величин — мол, президенты никогда не проводят встречи тет-а-тет, а в "старые добрые дни" такого не было.





Разумеется, президенты могут встречаться в таком формате, пишет Шульман. Однако Трампу, новичку на международной арене, следовало бы хорошо подумать, прежде чем неподготовленным вступать в переговоры "с таким хитрым соперником", как Путин, считает она.



