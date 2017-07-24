В Алматы разыскивают пропавшего молодого человека

Еще одного человека разыскивают в Алматы , передает , передает Zakon.kz





Қорған Алмат Сәбитұлы, 28.11.1993 года рождения, 6 июля 2017 года ушел из санатория "Көктем" и не вернулся.





Приметы: рост 170-175 см, плотного телосложения, светлый, волосы черные, глаза карие, нос прямой, характер замкнутый.





Был одет в темно-синие спортивные брюки, черную футболку, светло-коричневые сандали, на голове светлая кепка.





Просим всех, кто видел его или владеет какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить на номера 87750007761, 87013896114 или в УВД Бостандыкского района Алматы.



