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В Алматы разыскивают пропавшего молодого человека

24 июля 2017, 17:05

Молодой человек пропал 6 июля.

Еще одного человека разыскивают в Алматы, передает Zakon.kz.

Қорған Алмат Сәбитұлы, 28.11.1993 года рождения, 6 июля 2017 года ушел из санатория "Көктем" и не вернулся.

Приметы: рост 170-175 см, плотного телосложения, светлый, волосы черные, глаза карие, нос прямой, характер замкнутый.

Был одет в темно-синие спортивные брюки, черную футболку, светло-коричневые сандали, на голове светлая кепка.

Просим всех, кто видел его или владеет какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить на номера 87750007761, 87013896114 или в УВД Бостандыкского района Алматы.



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