В Алматы разыскивают пропавшего молодого человека
24 июля 2017, 17:05
Молодой человек пропал 6 июля.
Еще одного человека разыскивают в Алматы, передает Zakon.kz.
Қорған Алмат Сәбитұлы, 28.11.1993 года рождения, 6 июля 2017 года ушел из санатория "Көктем" и не вернулся.
Приметы: рост 170-175 см, плотного телосложения, светлый, волосы черные, глаза карие, нос прямой, характер замкнутый.
Был одет в темно-синие спортивные брюки, черную футболку, светло-коричневые сандали, на голове светлая кепка.
Просим всех, кто видел его или владеет какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить на номера 87750007761, 87013896114 или в УВД Бостандыкского района Алматы.
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