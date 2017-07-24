В Алматинской области ребенок погиб от упавшего на него телевизора
24 июля 2017, 17:10
Полицией указанный факт зарегистрирован как несчастный случай.
Малолетнего ребенка насмерть придавило упавшим на него старым телевизором, сообщили в пресс-службе ДВД региона.
Трагедия произошла в семье, проживающей на станции Коксу в Алматинской области. Днем 23 июля на игравшего в частном доме полуторагодовалого мальчика упал телевизор. Спасти ребенка не удалось.
"Коксуской районной полицией указанный факт зарегистрирован как несчастный случай. Тем не менее, соответствующую проверку по факту проведут в обязательном порядке. Сейчас по нему уже назначена необходимая в таких случаях экспертиза", — пояснили в пресс-службе ДВД Алматинской области."
Источник Sputnik Казахстан
Фото CC0 / Arek Socha
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869983-522740e9b3f9db9b2e836ef6fc0c1abc
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...