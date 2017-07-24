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В Алматинской области ребенок погиб от упавшего на него телевизора

24 июля 2017, 17:10

Полицией указанный факт зарегистрирован как несчастный случай.

Малолетнего ребенка насмерть придавило упавшим на него старым телевизором, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

Трагедия произошла в семье, проживающей на станции Коксу в Алматинской области. Днем 23 июля на игравшего в частном доме полуторагодовалого мальчика упал телевизор. Спасти ребенка не удалось.

"Коксуской районной полицией указанный факт зарегистрирован как несчастный случай. Тем не менее, соответствующую проверку по факту проведут в обязательном порядке. Сейчас по нему уже назначена необходимая в таких случаях экспертиза", — пояснили в пресс-службе ДВД Алматинской области.
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Фото CC0 / Arek Socha

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