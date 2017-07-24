На ЭКСПО-2017 зарегистрирован полуторамиллионный посетитель
24 июля 2017, 17:12
Итоги предыдущей недели на Астана ЭКСПО-2017.
Сегодня, 24 июля в 12.58 на Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 зарегистрирован полуторамиллионный посетитель. Напомним, 11 июля миллионным посетителем ЭКСПО-2017 стала учительница математики из Астаны, сообщает АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».
С 17 по 23 июля Международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 посетило 285 300 человек, то есть в среднем 40 757 посетителей в день.
Напомним, что в первую неделю работы выставки средняя посещаемость в день составляла 23 тысячи человек.
Общее число посетителей выставки с 10 июня по 23 июля составило 1 484 300 человек.
Общее число человеко-посещений с 10.06. по 23.07 (суммарное количество посещений всех объектов выставки) – 11 295 991.
Топ посещаемых павильонов:
1. Плаза Африки
2. Египет
3. Индия
4. Россия
5. Турция
6. Япония
7. Королевство Саудовской Аравии
8. Узбекистан
9. Таиланд
10. Туркменистан
Топ посещаемых объектов выставочного комплекса:
1. Нур-Алем
2. Коммерческие павильоны
3. Детская лаборатория Шелл
4. Детский парк
5. Тематический С3.5
6. Цирк дю Солей
7. Тематический павильон С2.4
8. Амфитеатр
9. Зона творческой энергии
10. Зона лучших практик
Фото: Оркен-Media
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