В ЮАР медики нашли девочку, чей организм полностью подавил ВИЧ

Девочка из ЮАР, родившаяся от ВИЧ-инфицированной матери, уже восемь лет успешно борется с вирусом иммунодефицита, не принимая антиретровирусные препараты

За последние несколько лет медики и вирусологи столкнулись с несколькими случаями когда, организм подавлял ВИЧ необычно долго, или же избавлялся от вируса навсегда или неопределенно долгий срок.





Как правило, во всех этих случаях, кроме так называемого "Берлинского пациента", вирусные частицы по-прежнему оставались в организме больных, но или были неспособны размножаться, или вели себя достаточно "тихо" на протяжении нескольких лет. К примеру, так называемый "ребенок из Миссисипи" прожил около пяти лет до появления повторных признаков инфекции.





Копилку подобных редких случаев пополнила девятилетняя девочка из ЮАР, получившая долговременную стойкость к вирусу иммунодефицита благодаря приему новейших антиретровирусных препаратов фактически со дня своего рождения.



