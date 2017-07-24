Назначены советники Министра по делам религий и гражданского общества РК

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев представил коллективу новых советников - Дюсенова Арсений Кенесовича и Кулекеева Бахытжана Кенесовича, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Арсений Дюсенов на новой должности будет курировать вопросы информационно-имиджевой работы, меры по разъяснению государственной политики в сфере религий и гражданского общества, а также поддержки связи с общественностью.

До этого назначения он занимал должности директора филиала АО «РТРК «Казахстан» по Восточно-Казахстанской и Акмолинской областям, директора дирекции развития регионального вещания АО «РТРК «Казахстан».

В разные годы работал пресс-секретарем акима Кызылординской области и Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, является вице-президентом Клуба Главных редакторов Казахстана и академиком Международной Академии телевидения и радио.

Также советником Министра по делам религий и гражданского общества РК назначен Бахытжан Кулекеев, который будет курировать вопросы религии и взаймодествия с религиозными объединениями.

Б. Кулекеев ранее занимал должность заместителя Председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК.