Пьяная американка попала в ДТП во время прямого эфира
24 июля 2017, 17:38
Произошедшее транслировалось в прямой эфир Instagram.
Жительница Стоктона (штат Калифорния, США) Обдулия Санчес (Obdulia Sanchez), находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, попала в ДТП, в котором погибла ее младшая сестра, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BuzzFeed.
Произошедшее транслировалось в прямой эфир Instagram.
14-летняя сестра водителя получила серьезные травмы, в результате которых скончалась. 18-летняя девушка обвиняется в вождении в нетрезвом виде, которое стало причиной аварии и гибели одного из пассажиров.
По словам очевидцев прямого эфира, запись была доступна во вкладке «Истории» еще около 19 часов. Один из пользователей сети записал ролик с экрана смартфона и опубликовал копию в Facebook. Публикация собрала около 70 тысяч просмотров, прежде чем администрация сети удалила ее.
10 июля стало известно, что в Чехии две девушки попали в автомобильную аварию во время прямого эфира в Facebook. В ролике девушки ехали в машине на высокой скорости и смеялись. Трансляция продолжалась до прибытия медиков на место происшествия.
Фото: Merced County Sheriff
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