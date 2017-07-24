Иран переходит на новую денежную единицу
24 июля 2017, 17:44
Правительство Ирана одобрило переход с ныне действующей денежной единицы риала на новую - туман.
Правительство Ирана одобрило переход с действующей денежной единицы (риала) на новую денежную единицу (туман), заявил секретарь правительства страны Мохсен Хаджи Мирзаеи, сообщает Finance.ua.
"Решение направлено на упрощение денежных расчетов. Один туман будет равен десяти риалам. Таким образом, в цифрах, отображающих цены, будет сокращен один ноль", – отметил Мирзаеи.
Вопрос о переходе на новую денежную единицу изучала экономическая комиссия правительства.
Проект денежной реформы представлен Центробанком Ирана в ноябре 2016 г. Туман имел хождение в Персии (прежнее название Ирана) до 1932 г., когда его заменили риалом. Теперь власти произведут обратную замену.
Туман считают неофициальной денежной единицей в Иране. На купюрах Центробанка Ирана и ценниках в магазинах указывают риал, но в повседневной речи иранцы почти всегда использовали слово "туман", что вносило определенную путаницу.
В последние годы риал заметно обесценился из-за инфляции. Доллар США стоит в иранских обменных пунктах 39 тыс. риалов, а после денежной реформы за доллар будут давать 3,9 тыс. туманов.
Иными словами, власти Ирана проводят деноминацию местной валюты на один ноль. Некоторые эксперты предлагали убрать с денежных купюр три и даже четыре ноля, однако в итоге принято решение отказаться от столь решительных мер.
Фото: РИА Новости
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