В Алматы специалисты совершенствуют свои знания в области технического регулирования и метрологии

Алматы с 18 по 20 июля проведен трехдневный обучающий семинар на тему «Подготовка и повышение квалификации работников в области технического регулирования, метрологии и систем менеджмента» с участием казахстанских и иностранного экспертов.

Как известно, в рамках данного проекта, обхватившего все регионы страны, планируется подготовить 1300 работников в 14 приоритетных секторах промышленности по направлениям технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия, аккредитации и метрологии.

В этом году в южной столице порядка 100 специалистов Алматы, Алматинской области, Атырау, Актау, Шымкента повысят квалификацию в строительной отрасли, а именно - в производстве строительных материалов и изделий. Как отметила руководитель департамента технического регулирования и метрологии по г. Алматы Гульназ Халыкова, настоящий проект реализуется в южной столице уже третий год.

«Это абсолютно новый подход. Целью нашей программы является совершенствование и повышение уровня профессиональной компетенции работников промышленных предприятий и организаций РК в области технического регулирования, метрологии и систем менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов. Это позволит в дальнейшем правильно и эффективно добиться на практике высоких результатов в улучшении качества и безопасности производимой продукции и услуг», — подчеркнула она.

Напомним, Казахстан, реализуя единую экспортную стратегию, поставил перед собой глобальную задачу - увеличить к 2025 году экспорт несырьевых товаров в два раза. Эта задача обозначена Главой государства в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». 49 шаг президентской программы «100 конкретных шагов» затрагивает тему внедрения системы еврокодов взамен устаревших строительных норм и правил (СНИП), применяемых с советского периода. «Принятие новых нормативов позволит применять инновационные технологии и материалы, повысить конкурентоспособность казахстанских специалистов на рынке строительных услуг, а также создаст возможность для выхода казахстанских компаний на зарубежные рынки услуг в сфере строительства», — отмечается в документе.

И как отметил заместитель Генерального директора РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК Куаныш Еликбаев, действенным механизмом развития экспорта казахстанской продукции служит стандартизация в соответствии с международными требованиями. В рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы и Комплексного плана по совершенствованию системы технического регулирования и метрологии до 2020 года в стране идет масштабная работа.

Большая работа проводится по повышению квалификации специалистов в области технического регулирования, метрологии и систем менеджмента для более эффективной реализации принятых технических регламентов ЕАЭС и формирования единого подхода к разъяснению положений договорно-правовой базы Евразийского экономического союза и снятия проблем, периодически возникающих в работе по техническому регулированию.

Казахстанским экспертам предстоит решить немало задач. В том числе - установление обязательных требований продукции с учетом международной практики регулирования и вовлечение бизнеса в работу с международными стандартами; повышение качества, конкурентоспособности казахстанской продукции через усиление роли межгосударственной и международной стандартизации; определение новых объектов технического регулирования.

В ходе семинара К. Еликбаев подробно рассказал о плане разработки техрегламентов, порядке принятия и вступления в силу технических регламентов ЕАЭС, перечне стандартов к техническим регламентам ЕАЭС, ознакомил с работой портала ЕЭК.

«На сегодня в рамках ЕвразЭС принято 42 единых технических регламента, 36 - уже вступили в силу. Это один сертификат, одно испытание, и доступ на рынок пяти стран. Помимо этого, в рамках ВТО каждое государство имеет право устанавливать свои правила сертификации. При продаже своей продукции важно не столкнуться с препонами стран. Сейчас есть возможность каждому предприятию Казахстана рассматривать проекты требований стран ВТО и защищать свои интересы», — сказал он, обратив внимание участников на требования, связанные с безопасностью продукции.

К. Еликбаев также остановился на проблемах пассивности бизнес-сообщества в процессах международной стандартизации.

«К сожалению, 90 процентов мировых стандартов разрабатываются без участия Казахстана. Причины тому - низкая активность участия предприятий нашей страны в рассмотрении проектов международных стандартов, трудности перевода и другие», — говорит он.

Для решения проблемы, он предлагает активизировать участие бизнеса в разработке, обсуждении и применении технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Казахстана, а также международных стандартов, которые лежат в их основе.

В свою очередь обучающиеся работники производственных предприятий отметили сложность системы технического регулирования для их восприятия, запутанность отдельных технических документов, которые порой непонятны и требуют дополнительного разъяснения. В ходе семинара они получили исчерпывающие ответы на многие свои вопросы.

В третий день семинара, 20 июля, выступил доктор Австрийского института стандартов ASI Йохен Ханс Форнатер. Иностранный эксперт поделился своим опытом и знаниями в сфере производства строительных материалов и изделий по Еврокодам.

Это один из опытных специалистов, который занимается в этой сфере около 15 лет.

«Я нахожусь сегодня в Казахстане, чтобы поделиться опытом по внедрению еврокодов. Моя цель - рассказать о преимуществах еврокодов, дать основные положения о безопасности стандартов, также рассказать об общих принципах строительства. Отмечу, что Австрия имеет большой опыт в строительстве зданий и сооружений, и в нашей стране существует 9 регламентов для строительства.

Кроме стран ЕС, еврокоды применяют Австралия, Южная Африка, Малайзия и другие страны. И, как мне известно, на больших строительных площадках в Российской Федерации тоже используются европродукты. Отличия и преимущества еврокодов заключаются в том, что они более детализированы и конкретизированы как по сроку службы, так и по назначению», — подчеркивает господин Форнатер.

Напомним, Еврокоды в строительстве - это система европейских строи тельных стандартов, применение их является обязательным для стран Европейского Союза. Все строительные проекты, реализующиеся в этих странах, принимаются по этим стандартам.

В данном бесплатном семинаре в Алматы приняли участие представители 100 производственных предприятий из разных городов страны. По окончанию семинара участники получат сертификаты.

Инициатором проекта по повышению эффективности реализации принятых технических регламентов ТС и формированию единого подхода к разъяснению положений договорно-правовой базы ЕАЭС является Комитет технического регулирования и метрологии МИР РК совместно с РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации (КазИнСт)».