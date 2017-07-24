Молодежь «КазМунайГаза»: встреча без галстуков

В Астане прошел IV слет молодых специалистов группы компаний «КазМунайГаз».

Молодые нефтяники из всех регионов Казахстана уже привыкли к такому масштабному ежегодному сбору. Времени немного: всего два дня, за которые многое нужно успеть.

«Это мой второй молодежный слет, - рассказала приехавшая из Атырау Айгерим Талдыбаeва, старший гeофизик ТОО «Сатпаев Оперейтинг». Я считаю, участие в подобном мероприятии - действительно прекрасный опыт. Это развивает интеллект, укрепляет корпоративный дух, повышает профессиональные знания».

Перед молодежным форумом стоит сразу несколько задач – построить диалог между молодыми работниками и руководством компании, проработать вопросы усиления роли молодежи в развитии организации, обсудить новые инициативы. На одной площадке встретились молодые специалисты разных компаний, в том числе гости - представители ПАО «Татнефть», АО «Казпочта», и АО «КТЖ».

«Это замечательно, что приехали коллеги из Татарстана, участвуют представители других казахстанских национальных компаний. Подобные встречи положительно влияют на взаимный обмен опытом и знаниями между компаниями - ведь у каждой из них свой мир, свои концепции развития, собственный взгляд на молодежную политику. К примеру, на нынешнем слете я узнал, у наших коллег есть ряд проектов, которые интересны и нам», - отметил аналитик департамента добычи газа АО «Казтрансгаз» Арман Рустамбеков.

Традиционная панельная сессия прошла под девизом «Нефть будущего». Символично, что одноименное название носит павильон «КазМунайГаза» на международной выставке «ЭКСПО-2017». Понятно, тема серьезная и доклады соответствующие: глобальные тенденции энергетического рынка, трансформация КМГ, перспективы газовой отрасли и добычи на зрелых месторождениях. В дискуссии приняли участие руководители АО НК «КазМунайГаз», Фонда «Самрук-Казына», Казахстано-Британского техничесокго университета, научно-исследовательского института Технологии добычи и бурения, Центра стратегических инициатив.

Организаторы слета дали участникам возможность напрямую пообщаться со спикерами из числа экспертов нефтегазовой отрасли, топ-менеджеров компании КМГ. Чуть в стороне от основной сессии расположились группы по интересам – «speak up». Молодые специалисты в неформальной обстановке пообщались с более опытными коллегами, задав интересующие их вопросы – от сдачи экзаменов до технических деталей производственных процессов.

Стоит отметить, что в группе компаний «КМГ» - 17 тысяч молодых работников, то есть, каждый седьмой сотрудник – из числа молодежи до 29 лет.

В рамках форума также прошла «встреча без галстуков». На многочисленные вопросы молодых сотрудников КМГ больше двух часов отвечали министр национальной экономики Тимур Сулейменов и руководитель республиканского профсоюза нефтегазовой отрасли Султан Калиев.

«Молодёжь, прибывшая из регионов, не часто видит руководителей высокого уровня. В формате нынешнего мероприятия есть возможность из первых уст узнать о происходящих в Казахстане экономических процессах, о проекте трансформации, который реализуется в КМГ. Это ценный опыт, и очень радует, что молодые наши работники активны, задают много вопросов, интересуются экономическими проблемами », - считает председатель совета молодых специалистов АО «КазТрансОил» Ануар Перуаш.

В ходе мероприятий слета Молодые сотрудники КМГ приняли участие в брейн-ринге, конкурсах «Трубопроводчик» и «Лучший блогер», в командных играх.

«Часть молодежи очень активна. Есть и те ее представители, которых нужно еще «подтягивать», - рассказал председатель молодежного совета АО НК «КазМунайГаз» Саят Кайгельдинов. «Наша задача сейчас вовлечь в молодежное движение максимальное количество молодых работников группы компаний КМГ. Хотим «достучаться» буквально до каждого - с тем, чтобы проводимая нами работа - будь то инновации, профессиональное развитие, спорт - позволила бы молодым людям ощутить себя необходимыми компании, дала возможность стать будущими лидерами и профессионалами своего дела».



