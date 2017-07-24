В Жамбылской области организована встреча должников с взыскателями алиментов

По инициативе прокуратуры Сарысуского района Жамбылской области проведена акция «Встреча во благо детям!!!», в рамках реализации проекта «Алименты. 30 шагов против неуплаты», в ходе которой организована встреча должников и взыскателей алиментов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

- К сожалению, многие отцы упорно не желают платить алименты – рассказал прокурор Сарысуского района Аслан Абилдаев, - и основной причиной являются обиды между бывшими супругами. Они просто не хотят друг друга слушать, а ведь можно же ради детей, как цивилизованные люди, прийти к соглашению.

Поэтому нами была организована встреча должников по алиментам с их взыскателями – бывшими супругами.

При этом мы постарались создать диалоговую площадку между бывшими супругами, это, конечно же, дало свой результат. К примеру, должник К. уже на протяжении 5 лет не плативший алименты, после встречи произвел частичное погашение долга и обязался в дальнейшем платить без опозданий.

Другой должник Ж. договорился с супругой ежемесячно платить 15 000 тенге, тогда как до этого вообще отказывался платить алименты своим двум детям.

По словам прокурора района, есть категория людей, которые действительно ввиду жизненных обстоятельств не могут платить алименты.

К примеру, у них реально отсутствует источник дохода, работа и т.д., таким мы тоже стараемся помочь. 4 гражданина в ходе встречи рассказали о таких своих проблемах. 3-х из них мы уже трудоустроили, теперь они будут платить алименты, т.е. дети будут обеспечены необходимыми вещами – подытожил Аслан Абилдаев.



