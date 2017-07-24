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Microsoft похоронит Paint и Outlook

24 июля 2017, 18:18

При этом в обновлении Windows 10 Creators Update компания представила Paint 3D.

Корпорация Microsoft удалит графический редактор Paint из операционной системы Windows 10. Об этом сообщается на сайте компании, посвященной изменениям в обновлении Fall Creators Update, которое выйдет в конце 2017 года, передает Лента.ру.

В списке изменений новой версии ОС указывается, что приложения Outlook Express, Reader, Microsoft Paint и некоторые другие попали в список «удаленных или устаревших». Это означает, что программы не находятся в активной разработке и будут удалены.

При этом в обновлении Windows 10 Creators Update компания представила Paint 3D. Однако это не новая версия привычного Paint, а отдельное приложение для работы с 3D-изображениями.

Первая версия графического редактора Microsoft Paint была выпущена в 1985 году и изначально представляла собой однобитную монохромную версию программы PaintSphere ZSoft.

Фото: Lucas Jackson / Reuters



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