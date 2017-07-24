В Ашхабаде демонтировали позолоченный памятник Сапармурату Ниязову

В Ашхабаде демонтировали позолоченный памятник бывшему президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову, пишет Лента.ру

Сообщается, что несколько месяцев назад территория вокруг памятника была огорожена в связи с ремонтными работами, которые, по словам местных жителей, продолжались четыре месяца.

Власти Туркменистана официально не информировали о планах по сносу монумента. Неизвестно также, куда он был перемещен после демонтажа.

Сапармурат Ниязов возглавлял Туркмению с 1985 года, сначала как первый секретарь компартии республики, с 1991-го — как президент страны. Носил титулы Туркменбаши, Сердар и Вечно Великий Сапармурат Туркменбаши. Ниязов умер в 2006 году. Во время его правления по всей стране были установлены сотни его бюстов и памятников. Крупнейшая позолоченная статуя Ниязова, воздвигнутая на центральной площади Ашхабада в 1998-м, в 2011 году была демонтирована и перенесена на новое место. Согласно официальным данным, стоимость демонтажа и переноса позолоченного памятника обошлась бюджету страны в 50 миллионов долларов США.

С 2007 года Туркменистаном руководит Гурбангулы Бердымухамедов. Он носит титул Аркадаг (на туркменском — «покровитель»), академик Академии наук страны, председатель Демократической партии Туркмении.

Фото: ca-news.org